Momentan sind Nordkirchen und Senden die einzigen Kommunen im Kreis Coesfeld, in denen es noch keine Bürgerstiftung gibt. In Senden wird seit gut zwei Jahren hart daran gearbeitet, das zu ändern. Wie groß das Interesse in der Bevölkerung ist, zeigte sich am Montag bei einer sehr gut besuchten Informationsabend im Bürgersaal des Rathauses.

Einen treffenderen Ort für eine solche Veranstaltung als den Bürgersaal könne es kaum geben, sagte Bürgermeister Sebastian Täger in seiner Begrüßung. „Und die Resonanz ist ähnlich groß, wie seinerzeit bei der Gründung des Bürgerbusvereins. Das macht Hoffnung darauf, dass die Stiftung einen ähnlich erfolgreichen Weg nimmt.“

Günter Wierling , erläuterte, wie es zur Idee der Bürgerstiftung gekommen ist und welche Schritte bisher gemacht wurden. Die hohe Einsatz- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung soll forciert werden, indem Stifter, Spender, Sponsoren und ehrenamtlich Engagierte zusammengeführt werden, um sich dauerhaft und nachhaltig für das Gemeinwesen zu engagieren.

Die Befürchtung einzelner Besucher, die Stiftung könnte in Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen treten, da jeder Spender sein Geld ja nur einmal spenden könne, sahen die Gründungswilligen nicht. Im Gegenteil: Sie sehen die Funktion der Stiftung darin, den bestehenden Einrichtungen zusätzlich zu helfen, neben finanziellen Hilfen eben auch durch Unterstützung mittels Vernetzung.

Alexa Große-Heidermann, bei der Bezirksregierung Münster zuständig für die Anerkennung von Stiftungen, erläuterte den Anwesenden, was Stiftungen im Allgemeinen und Bürgerstiftungen im Besonderen ausmacht und welche Kriterien für eine Anerkennung erfüllt sein müssen. Vor allem die Voraussetzung, dass die Stiftung ab der Anerkennung sofort ihre Förderarbeit aufnehmen können muss, warf bei den Anwesenden aufgrund der Niedrigzinssituation Fragen auf. Dies könne sichergestellt werden, da die Mittel einer Stiftung nicht nur aus den Erträgen aus dem Stiftungskapital generiert werden könnten, sondern auch aus regelmäßigen Spenden. Außerdem könne das Kapital entsprechend angelegt werden: „Wir werden das Geld garantiert nicht bei null Prozent auf dem Bankkonto liegen lassen“, so Karl-Heinz Walpurgis.

„Es soll ein lokales Netzwerk entstehen, das Mittel beschafft, um dann Hilfe zu leisten und Projekte zu initiieren und zu fördern“, fasste Ina Freifrau Droste zu Senden die Ziele und Aufgaben der geplanten Stiftung zusammen. Die in der Satzung festgeschriebenen Zwecke der Stiftung sind soziale Hilfe, öffentliche Gesundheitspflege, Bildung und Erziehung, Sport, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Kunst und Denkmalpflege sowie traditionelles Brauchtum und Heimatpflege.

Die Satzung findet sich auch auf der Internetseite der Stiftung. In den kommenden Tagen werden dort für Interessierte Verpflichtungserklärungen für Zustiftungen und Spenden zum Download bereitgestellt.