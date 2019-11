Die „Champions Legue der Bühnenliteratur“ gastiert in Senden, kündigt das Kulturamt verheißungsvoll den „Poetry Slam“ am Samstag (23. November) um 20 Uhr im Rathaus an. Der Wettstreit der Poeten geht dann in die nächste Runde.

Das Prinzip Poetry Slam ist denkbar einfach: Sieben Minuten haben die Autoren, Satiriker, Humoristen, Rapper oder Kabarettisten Zeit, ihren Text zu präsentieren. Alles Literarische ist erlaubt, nur aus der eigenen Feder sollte er stammen. Sieben Minuten Bühne – und das Publikum ist die Jury.

Soweit wie immer: Doch am Samstag erwartet Senden kein „normaler“ Slam . An diesem Abend ist es die „ Champions League “ der Bühnenliteratur, die zum Dichterwettstreit antritt, heißt es in der Ankündigung. Denn vier der erfolgreichsten deutschsprachigen Slam Poeten treten in einen spektakulären Kampf der Worte um die Gunst des Publikums an. Sie haben sich landauf, landab einen Namen gemacht und alles gewonnen, was es an Preisen zu gewinnen gibt. Sie sind die Poetry Slam Allstars, so das Kulturamt.

Neben dem Moderator Andreas Weber aus Münster sind Florian Stein, Achim Leufker, Simeon Buß und Micha El Goehre am Start.

Florian Stein: Der Lyriker und Slam Poet verzaubert mit Geschichten, die leichtfüßig zwischen Politik und Alltag, zwischen Realität, Philosophie und Unsinn schwanken – energiegeladen, bissig und augenzwinkernd.

Achim Leufker: Seine humorvollen Texte zeichnen sich durch eine hohe Gag-Dichte aus und wurden bereits in verschiedenen Anthologien veröffentlicht.

Micha El-Goehre hat über 1600 Poetry Slams in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein, Belgien und der Schweiz in den vergangenen Jahren bestritten und viele dieser Dichterwettbewerbe gewonnen.

Simeon Buß (Sim Panse) versteht es, das Weltgeschehen und seine Fallstricke in Reimen auf dem wunden Punkt zu bringen. Er versucht sich auch auf Kabarett-Bühnen und mit Solo- Shows.

Andreas Weber stand mit seinen zynischen Alltagsbeobachtungen zwischen Kiel und Wien fast auf jeder Poetry Slam Bühne und nicht selten konnte er den Dichterwettstreit für sich entscheiden. Am Veranstaltungsabend übernimmt er die Moderation.