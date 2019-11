Die Baumaßnahmen an der Venner-Moor-Brücke haben nicht nur Auswirkungen auf den Individualverkehr, sondern auch auf den Busverkehr. Die Haltestellen Wiesengrund und Lindfeld in Ottmarsbocholt sowie Höwische Beck, Abzweig Senden, Kirche und Venner Moor in Venne können von Montag (25. November) bis zum 22. Dezember (Sonntag) von den Bussen der Linie R 41 nicht regulär angefahren werden, teilt die Regionalverkehr Münsterland (RVM) mit.

Für die Fahrgäste, die an diesen genannten Haltestellen zu- oder aussteigen möchten, richtet die RVM daher von montags bis samstags einen Shuttleverkehr zur beziehungsweise von der R41 mit einem kleineren Fahrzeug ein. Der Umstieg von dem beziehungsweise zum regulären R41 in diesen Shuttle erfolgt an der Haltestelle Lüdinghauser Straße. An Sonntagen verkehrt der Taxi-Bus T541 regulär auch über Venne, heißt es weiter.

Zu beachten ist, dass während der Baumaßnahme grundsätzlich die R41 fünf Minuten früher von den Haltestellen in Ottmarsbocholt abfährt. Die genauen Zeiten können Fahrgäste ab Freitagmittag (22. November) an den Haltestellen sowie auf der Homepage der RVM abrufen. Weitergehende Informationen zum Angebot der RVM gibt es im Internet. Für Informationen steht außerdem die „Schlaue Nummer“, ✆ 0 18 06 / 50 40 30 (pro Anruf: 20 Cent aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent) zur Verfügung. Kostenloise telefonische Fahrplaninformationen unter ✆ 0 80 03 / 50 40 30.