Wer mit offenen Augen spazieren geht, sieht es: Viele Bäume in der Gemeinde Senden sind im heißen Sommer vertrocknet. Andere sind den Stürmen zum Opfer gefallen. In den Laubwäldern sind es einzelne Bäume. Auf Fichtenwaldflächen fehlen oft alle größeren Bäume. Der Borkenkäfer und die Luftverschmutzung haben ihnen den Rest gegeben. Vor diesem Hintergrund entstand in der Sendener Geschäftswelt die Bereitschaft, durch Spenden und Pflanzaktionen dem Wald zu helfen. Hieraus entstand die Bürgerinitiative „Neue Bäume für Sendens Wald“, teilt die Gruppe Agenda21Senden mit.

Schneller als erwartet, kann jetzt eine erste Maßnahme gestartet werden: Bereits am Montag (25. November) nimmt die Gemeinde am Hiegenbusch ihre erste öffentliche Pflanzaktion vor. In Anwesenheit von Förster Martin Klostermann-Schräder und Bürgermeisters Sebastian Täger sollen unter Beteiligung der Sendener Bürgerschaft 700 Edelkastanien gepflanzt werden. Kindergärten, Jugendliche, Pfadfinder, Vereine und Gruppen sind mit oder ohne Spaten eingeladen sich zu beteiligen. Die Agenda-Gruppe organisiert einen alkoholfreien Punsch und eine Kleinigkeit zu essen. Die Gäste können sich darüber hinaus über die Schäden und die geplanten Maßnahmen informieren. Auch Spenden werden vor Ort gesammelt. Der Bürgermeister wird gegen 11 Uhr erwartet, heißt es in der Mitteilung.

Im Vorfeld waren Anfragen bei der Gemeindeverwaltung und beim Regionalforstamt Münsterland auf offene Ohren gestoßen. Es fanden ein Ortstermin im Venner Moor und eine Infoveranstaltung im Rathaus statt.

Im Gemeindewald ist der Hiegenbusch stark betroffen – an etlichen Stellen müssen Bäume ersetzt werden, eine neue Wegbegleit-Allee könnte sinnvoll sein. Am Venner Moor gibt es drei Flächen, die als Laubmischwald neu bepflanzt werden müssen. Eichen sollen gesetzt werden. Ein Mischwald entsteht danach durch natürliche Sukzession, teilt die Sendener Agenda-Gruppe mit.

Vertreter der Initiative trafen sich jetzt am Venner Moor mit den Förstern Simone Eckermann und Daniel Hook. Dort wird der Sendener Bauminitiative eine Fläche zur Verfügung gestellt. Es soll ein Schild aufgestellt werden, auf dem die Sponsoren genannt werden können. Die eigentliche Pflanzaktion, bei der jeder helfen kann, soll im Januar folgen.

In Kooperation mit dem Gewerbeverein und Jugendlichen der FFF-Gruppe wird beim Adventsmarkt am 7. Dezember (Samstag) Geld gesammelt, ebenso in manchen Geschäften. An all diejenigen, die für zehn Fichten 25 Euro spenden, wird eine kleine Fichte abgegeben unter dem Motto „100 Fichten für 1000 Eichen“. Kinder der Tageseinrichtung an der Drachenwiese haben Bilder für die Aktion gemalt, dafür bekamen sie einen Mini-Fichtenwald im Blumentopf.