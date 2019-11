Für Kinder beziehungsweise Jugendliche welchen Alters und welchen Geschlechts Weihnachtsfreude gesucht wird, steht auf Karten an Spendenbäumen bei Familie Koths, Bahnhofstraße 3, an der Praxis Richter-Leifken, Bahnhofstraße 1 sowie am Salon „Family Hair“, Bahnhofstraße 16. Die Geschenke werden dort bis spätestens 10. Dezember angenommen und am 12. Dezember bei der letzten Tafel-Spende vor Weihnachten in Senden übergeben.