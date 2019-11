„Offen für alle Konfessionen“

Was 1999 mit einer halben Stelle begann, ist 20 Jahre später zu einem kleinen Wirtschaftsunternehmen herangewachsen. Denn heute zählt der Ökumenische Jugendtreff Senden e.V., sechs pädagogische Fachkräfte. Hinzu kommen Honorarkräfte sowie ein Freiwilliger im Sozialen Jahr und ein Bundesfreiwilligendienstler. Alle gemeinsam leisten die offene Kinder- und Jugendarbeit in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell mit Angeboten für alle Interessierten zwischen sechs und 27 Jahren.

Neu entstanden ist soeben das Jugendzentrum Bösensell, das seine Zelte in den Räumen der ehemaligen Sparkasse an der Espelstraße aufgeschlagen hat ( WN berichteten). „Ohne die Hilfe der Gemeinde Senden hätte das wohl nicht geklappt“, lobt der Vorstand des Ökumenischen Jugendtreffs das Engagement der Kommune. „Wir erfahren stets große Unterstützung.“

Ihren neuen Treffpunkt haben die Kinder und Jugendlichen „Tresor“ getauft – in Analogie zur einstigen Funktion der Räume als Sparkasse. Hell, freundlich, barrierefrei ist es, mit einer kleinen Küchenzeile und einer Theke davor, mit Sitzgelegenheiten und mit einem Regal voller Gesellschaftsspiele.

Am Samstag (23. November) wird der Treffpunkt an der Espelstraße mit einem Nachmittag der Offenen Tür offiziell eingeweiht. Den Anfang macht dabei ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Johanneskirche in Bösensell ab 14 Uhr. Gleichzeitig feiert der Verein Ökumenischer Jugendtreff Senden seinen 20. Geburtstag: „Wir freuen uns auf viele Gäste und gute Gespräche“, laden Pfarrer Stefan Benecke als erster Vorsitzender und Pastoralreferentin Ulla Büssing-Markert (zweite Vorsitzende) sowie Schriftführerin Bettina Scholz und Geschäftsführer Andreas Dötsch alle Interessierten ein.

Der Ökumenischer Jugendtreff Senden e.V. wurde am 25. Oktober 1999 vom damaligen katholische Pfarrer Wilhelm Ausel, seinem evangelischen Amtskollege Ulrich Breitling-van de Pol und sechs andere Gründungsmitglieder aus der Gemeinde Senden aus der Taufe gehoben. Seit 2004 ist der gemeinnützige Verein im Auftrag der politischen Gemeinde Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit in allen Ortsteilen. Der Verein und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten Kindern beziehungsweise Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine sinnvolle Freizeitgestaltung in Senden im Jugendtreff Vivo, im Schülercafé Klatsch und im Kunterbunten Kinderzentrum Kubuz, im Ottmarsbocholter Jugendtreff sowie im Bösenseller Kinder- und Jugendtreff „Tresor“. Darüber hinaus finden jährliche Stadtranderholungen für Grundschüler ebenso statt, wie diverse Bildungsangebote.

„Unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Religion“, macht Ulla Büssing-Markert deutlich, dass der Ökumenische Jugendtreff für alle offen ist. „Wir vom Verein schaffen die Rahmenbedingungen für unsere Fachkräfte, damit sie für und mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten können“, beschreibt Büssing-Markert die Aufgaben des ehrenamtlichen Vereinsvorstands. Denn schließlich sind es die pädagogischen Mitarbeiter, die dem Ökumenischen Jugendtreff Senden ein Gesicht geben – als Ansprechpartner- und Vertrauenspersonen.