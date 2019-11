Die Entwicklung ist eindeutig: Seit Jahren steigt die Zahl der alten und pflegebedürftigen Menschen in der Gemeinde Senden. Gleichzeitig mangelt es an kleinen, seniorengerechten Wohnungen sowie an Pflegeangeboten. Dieses Defizit wird nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung auch die zurzeit an der Holtruper Straße entstehende Pflege- und Wohneinrichtung alleine und auf Dauer nicht decken können.

Von daher begrüßten die Mitglieder des Gemeindeentwicklungsausschusses ein Bauvorhaben des Investors Jochen Sennekamp auf einem Teil der Freifläche, die sich gegenüber der Bäckerei Hartmann und parallel zum „Betreuten Wohnen am Grete-Schött-Ring“ befindet. Architekt Eckhard Scholz stellte die Planung am Mittwochabend während der öffentlichen Sitzung des Gremiums vor.

Dieser Gebäudekomplex soll ab Anfang 2021 auf der Grünfläche parallel zum Grete-Schött-Ring entstehen. Foto: Scholz Architekten

Auf einem rund 1700 Quadratmeter große Areal soll ein Gebäude entstehen, in dessen Untergeschoss eine Tagespflege mit 14 Plätzen sowie eine Sozialstation vorgesehen ist. Wer Betreiber dieser Einrichtung wird, wurde offen gelassen – der Investor stehe diesbezüglich in „abschließenden Verhandlungen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Im Obergeschoss des Komplexes sollen zwölf Mietwohnungen entstehen, in einer Größe zwischen 40 und 75 Quadratmetern. „Mieteridee an diesem Standort ist es, dass Senioren die Synergieeffekte des Hauses mit Tagespflege und Sozialstation nutzen können“, erläuterte Scholz. Während die Ein-Zimmer-Wohnungen sich für Alleinstehende anbieten, dürften die Drei-Zimmer-Wohnungen insbesondere Paaren zugute kommen, die sich im Alter kleinersetzen wollen. Baubeginn könnte „Anfang 2021“ sein, sagte der Architekt.

Dieses Konzept sei „der richtige Weg“, betonte Sandra Maaß (Grüne), die zugleich nach der Förderfähigkeit der Wohnungen fragte. „Die Drei-Zimmer-Wohnungen wären förderfähig, wenn dort auch drei Personen einziehen würden“, entgegnete Scholz. Davon sei bei Senioren nicht auszugehen. Geförderter Wohnraum sei demzufolge nicht vorgesehen.

Georg Hülk (SPD) und Bernd Sparenberg (FDP) erinnerten daran, dass die Freifläche ursprünglich für gewerbliche Nutzungen vorgesehen war. Auf diese Weise sollte eine Achse zwischen dem Ortskern und dem Geschäftszentrum am Grete-Schött-Ring entstehen. Seitens der Gemeindeverwaltung wurde darauf hingewiesen, dass auch nach dem Bau des neuen Komplexes ein Teil des Areals, auf dem unter anderem noch ein Altbau steht, genutzt werden kann. Was dort langfristig entstehen soll, müsse noch entschieden werden.

Einstimmig, bei drei Enthaltungen der SPD, votierten die Ausschussmitglieder für das vorgestellte Bebauungskonzept.