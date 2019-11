Unter dem Motto „Süße Grüße“ ist wieder eine Nikolaus-Aktion der Messdienerschaft Sankt Laurentius in Senden geplant. Wie in den vergangenen Jahren besteht am letzten Novemberwochenende die Möglichkeit, gegen eine kleine Spende eine Grußkarte auszufüllen.

„Die mit Adresse und einem lieben Gruß zum Nikolaus ausgefüllten Postkarten werden dann am 6. Dezember mit einem Schoko-Nikolaus von unseren Messdienerleiterinnen und -leitern an die Beschenkten in Senden verteilt“, heißt es in einer Mitteilung. Carolin Heinker und Jan Buerbank sind seit einiger Zeit im Messdienervorstand und die hauptverantwortlichen Ansprechpartner für die organisatorischen und repräsentativen Aufgaben der ganzen Messdienerschaft.

Die Besonderheit der Nikolaus-Aktion liegt darin, dass es sich bei dem Schoko-Nikolaus nicht um den üblichen „Weihnachtsmann“, sondern um den „echten“ St. Nikolaus handelt, der dieses Jahr sogar aus Fair-trade-Bioschokolade gemacht ist. „Auch dadurch möchten wir erreichen, dass die Aktion einem guten Zweck dient,“ so Jan Buerbank.

Die Schoko-Nikoläuse sollen nicht nur den Beschenkten Freude bereiten: Mit dem Erlös wird die Leiterrunde Schulplatzpatenschaften in der Schule Bethleem in Tokan (Benin, Westafrika) unterstützen. „Bereits im vergangenen Jahr war es unseren Messdienern möglich, einigen Kindern Schulplätze zu finanzieren. Diesen Kindern möchten wir auch in diesem Jahr wieder mit Spenden helfen,“ erklärt Pastoralassistentin Dr. Miroslava Raabe.

Mit den Schulplatzpatenschaften anstatt direkter Spenden an einzelne Kinder wird gewährleistet, dass kein Kind bevorzugt oder benachteiligt wird, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Schule in Benin ist für die Unterstützung der Messdiener sehr dankbar – seit 2018 gibt es dort sogar eine Schulbank, die eigens der Messdienerschaft in Senden gewidmet ist. „Wir freuen uns auf alle Interessierten, die bei uns nach den Messen die Grußkarten für die Schoko-Nikoläuse erwerben und so unsere Aktion unterstützen,“ ergänzt Carolin Heinker.