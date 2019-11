Sehr gut gefüllt war der „Tresor“ am Samstagnachmittag. Der neue Treffpunkt für Kinder und Jugendliche in Bösensell in der Espelstraße (frühere Sparkasse) wurde mit einem Nachmittag der offenen Tür eingeweiht. Zudem feierte der Verein Ökumenischer Jugendtreff Senden seinen 20. Geburtstag.

„Das Ergebnis rechtfertigt all die Mühen“, resümierte Ulla Büssing-Markert, zweite Vorsitzende des Jugendtreffs, beim Blick auf die neu hergerichteten Räumlichkeiten. Sie dankte der Gemeinde und dem anwesenden Bürgermeister Sebastian Täger für die Unterstützung. Die beiden Pfarrer Klemens Schneider (St. Laurentius) und Stefan Benecke (evangelische Kirchengemeinde und erster Vorsitzender des Jugendtreffs) segneten den neuen Standort. Schneider meinte angesichts des „Tresors“: „Jeder Mensch strahlt etwas aus, weil er ein Schatz ist.“

Kontinuität und neue Herausforderungen

Täger stellte in seiner Ansprache die Kontinuität des Jugendtreffs über 20 Jahre hervor, was schon ein Erfolg sei. „Das hat mich als Mensch geprägt. Die Arbeit war sinnstiftend“, blickte er auf eigenes Engagement zurück. Mit Blick auf die Neueröffnung merkte der Bürgermeister an: „Man braucht den Tresor gar nicht abzuschließen“, denn die Kinder und Jugendlichen wollten ihn ohnehin nicht verlassen.

„ Wir wollen uns nach den Interessen der Kinder richten. Wir wollen uns nach den Interessen der Kinder richten. “ Sozialarbeiterin Melissa Schaub

Michael Werremeier vom Kreisjugendamt stellte nach seinem Rückblick mit Blick auf die Zukunft fest: „Ich denke, dass der Verein die nächsten zehn, 20 Jahre in diesem Format bleiben kann“. Dazu sei gleichwohl die Anpassung an neue Herausforderungen nötig. Als Geschenk übergab er an den Vorstand einen runden Tisch. Benecke dankte explizit noch einmal den anwesenden Gründungsmitgliedern, „dass ihr damals den Mut hattet, den Ökumenischen Jugendtreff auf den Weg zu bringen“.

Volles Haus: Der Tresor war bei der Einweihung sehr gut besucht. Foto: Bastian Becker

Geschenke zur Einweihung

Verschiedene Bösenseller Gruppierungen übergaben Geschenke an den Jugendtreff. So überreichte etwa die Feuerwehr eine Spende von 500 Euro, das benachbarte Pfarrheim St. Johannes einen Grill für die Küche im „Tresor“. Nach dem offiziellen Teil gab es für alle Kaffee und Kuchen und Spielmöglichkeiten für die jungen Besucher.

Drei Mal die Woche findet in Bösensell ein offener Treff statt. „Ich freue mich darauf, die Kinder und Jugendlichen besser kennenzulernen. Wir wollen gewisse Projekte entwickeln und uns dabei nach den Interessen der Kinder richten“, erklärte Sozialarbeiterin Melissa Schaub.