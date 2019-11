„Unvorstellbare Armut“

Der emotionalen Verarmung im Kleinen entgegenzuwirken ist der Antrieb von Andrea Paschke . Sie hatte vor neun Jahren den Impuls, etwas gegen Armut zu unternehmen, denn in einer Überflussgesellschaft wie Deutschland sollte nicht alles im Müll landen. So sammelte sie drei Säcke mit Kuscheltieren.

Bei der Suche nach möglichen Partnern, landete sie schließlich bei der Warendorfer Kinderhilfsorganisation „Aktion Kleiner Prinz“, die sternförmig Spenden sammelt und diverse Projekte koordiniert.

Gemeinsam mit den Warendorfer Spenden wird die Caritas in der rumänischen Stadt Satu Mare unterstützt. Die direkten Partner garantieren, dass die Hilfe ankommt. „Die Armut kann man sich hier nicht so vorstellen“, merkt Paschke an. Die Spenden werden in Rumänien dringend benötigt und an bedürftige Familien und Kinder weitergeleitet. Das Ziel der Caritas und ihrer Partner sind längerfristige Programme, die Kinder und Jugendlichen eine bessere Zukunftsperspektive ermöglichen. Somit tragen auch die Sendener Spenden seit Jahren zu diesem Vorhaben reichlich bei. Dies freut Andrea Paschke und ihre Familie. Als „Familienprojekt“ gemeinsam mit ihrem Mann Mathias und den beiden Töchtern Tabea und Anjou gestartet, haben zahlreiche Spender in all den Jahren ihr Herz geöffnet.

Unter dem Motto „Ich schenk dir meinen Stern“ wurden am Donnerstag und Samstag die diesjährigen Spenden bei der Familie abgegeben. Es gab auch schon Spenden lokaler Optiker. Wie jedes Jahr ist das Ziel, ein Geschenk pro Kind zu sammeln. In den meisten Fällen sind es treue Unterstützer, die über die Jahre spenden. Einige kaufen sogar neue Sachen. Gespendet werden können Kleidungsstücke wie Schals, Mützen und Ähnliches, Süßigkeiten aller Art mit längerer Haltbarkeit sowie Kuscheltiere, Puppen, Spielzeuge, Puzzles, Malblöcke. Diese werden in Kartons als Weihnachtspäckchen mit der Angabe Mädchen oder Junge und Alter verpackt. Von weiterer Dekoration wird abgesehen. Dieses Jahr kamen 297 Päckchen zusammen, die an Marie-Luise Mönnigmann von der „Aktion Kleiner Prinz“ übergeben wurden. Sie dankte herzlich. Andrea Paschke findet es wunderbar, wenn Kinder ihr Spielzeug spenden, um anderen Kindern damit helfen, die weniger haben. Auch ältere Menschen spenden reichlich. Manche kaufen sogar extra dafür ein. Statt wie anfangs im Pfarrheim, wird seit einiger Zeit im Haus der Familie Paschke gesammelt und dokumentiert. Dass dieses Engagement gewürdigt wird, drückten die parallel klingelnden Spender aus: „Das finde ich gut“ und „Danke dafür, dass wir spenden dürfen“, hieß es von ihnen.