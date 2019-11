Poeten müssen beim Publikum Punkte sammeln

Luftschlösser, gespeist von kunstvoll verflochtenen Wortflüssen, schießen in die Höhe und fallen in der gleichen Sekunde wieder in sich zusammen, wenn Florian Stein seine Geschichten erzählt. Denn egal, ob ein Heldenepos von Äpfeln und Birnen oder eine Ballade über Steine, mit seinen Texten ließ der Poetry-Slammer am Samstag im Sendener Rathaus Fantasiewelten entstehen, in denen sich eine Menge Wahrheit verbarg und für die er nicht enden wollende Beifallsstürme erntete.

Mit einem lyrischen Wettstreit der Extraklasse begeisterten Florian Stein und seine Slam-Kollegen Achim Leufker , Simeon Buß und Micha El Goehre die Zuschauer im vollbesetzten Sendener Bürgersaal. „Hier ist das Publikum nicht nur Konsument, sondern wirklich dabei und darum liebe ich dieses Format so sehr“, hob Moderator Andreas Hartmann hervor. Denn beim Poetry Slam liegt alle Entscheidungsmacht bei den Zuschauern, die mit ihrem Beifall und Jury-Karten bestimmen, welcher der Poeten den Wettkampf gewinnt.

Der Bürgersaal des Rathauses war vollbesetzt. Foto: hha

Breites Spektrum bei Stil und Thema

Mit Ironie und Melancholie witzelte Slammer Achim Leufker aus Rheine übers Altwerden und fragte sich „was mit der Jugend heute nicht stimmt?“ – denn ohne WLAN könnten die jungen Leute im Gegensatz zu ihm ja nicht leben, und Veganer und Glutenunverträglichkeit habe es ja zu seiner Zeit auch noch nicht gegeben. Aber auch ernstere Töne schlug er an und bedankte sich trotz all des Stresses des Elternlebens für seine Tochter: „Engel verkleiden sich manchmal als Töchter und dafür wollte ich Danke sagen“, betonte Leufker.

Dass Herkunft keinen Menschen definiert und ein jeder sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, wollte Micha El Goehre in seinen Texten klarstellen und verband in „Irmgard, er steht!“ leichte Anzüglichkeit, Romantik und Gedanken um Ewigkeit und Sterblichkeit.

Über eine Gesellschaft im „Gleichschritt“ philosophierte der Bremer Poet Simeon Buß – „Wir machen unsere Lebenszeit zur Ware und verschwenden so viel Zeit an Orten, die uns graue Mienen geben“, kritisierte er mit ausdrucksstarker Performance, die bei der Bewertung der Slammer ebenfalls ins Gewicht fiel. Triefend vor Sarkasmus gab er, als Poetry Slammer selber Vielfahrer, Verhaltenstipps an alle deutschen Bahnfahrer: Unbedingt einzupacken seien zum Beispiel selbst geschmierte Salamibrote und Hühnerfrikassee, beim Ein- und Aussteigen gelte es, möglichst viele Türen zu blockieren und sämtlicher Frust sei sowieso immer am Bahnpersonal auszulassen. Na was für ein Glück, dass es der Slammer per ÖPNV zum Auftritt bis nach Senden geschafft hat.