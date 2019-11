Sie haben Pionierarbeit geleistet und den Gedanken der Inklusion fest in den Köpfen der politischen Entscheidungsträger verankert. Für dieses Engagement würdigte Bürgermeister Sebastian Täger im Namen der Gemeinde Senden jetzt die ehemalige Inklusionsbeauftragte Christine Kemper-Marschall und (in Abwesenheit) ihren Mitstreiter Franz Falke . „Wir haben uns 2010 einfach zusammengefunden. Und dann ging‘s los“, erinnerte sich Kemper-Marschall an die Gründung des Gremiums, das seinerzeit noch Behinderbeirat hieß.

Seither habe sich in Senden eine Menge zum Positiven bewegt, hob Täger hervor: „Alle baulichen Maßnahmen und alle Förderanträge werden mit dem Inklusionsbeirat abgestimmt. Das ist eine Menge Arbeit. Denn es geht nicht nur um das Thema Mobilität, sondern zum Beispiel auch um die Berücksichtigung von Problemen für Menschen mit Seheinschränkungen.“ In Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe sei „das ganz große Feld der Inklusion auf feste Füße gestellt worden“, stellte der Bürgermeister fest. Christine Kemper-Marschall und Franz Falke seien stets eingebunden gewesen in diesen kontinuierlichen Prozess, der durch die demografische Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewinne.

Franz Falke wurde bereits im Zuge der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses vom Vorsitzenden Gerd Gebauer (2.v.r.) sowie von Bürgermeister Sebastian Täger (l.) und von Ludger Schöning, Vorsitzender des Sozialausschusses, verabschiedet. Foto: di

Es sei ganz besonders der Kompetenz von Christine Kemper-Marschall und Franz Falke zu verdanken, dass es „bei der Gemeinde Senden ein offenes Ohr für die Inklusion gibt“, betonte Wilhelm Eilers, als Vertreter des Inklusionsbeirates. Ebenso wie Petra van Husen vom Arbeitskreis inklusives Netzwerk, wies Eilers darauf hin, dass die beiden Pioniere nicht nur das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Senden geschärft hätten. Sie seien auch ganz konkret in die Planung zahlreicher baulicher Maßnahmen einbezogen gewesen. Der „Lobeshymne“ entgegnete Kemper-Marschall mit einem bescheidenen: „Ich hab es gerne gemacht.“