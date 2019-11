Maßgeschneiderte Mobilität bietet die neue Firma „Mietwagen Ihsan “ jetzt in Senden an. Die Palette ist breit: Ob der Rückweg von einem Gaststättenbesuch, die Heimfahrt von einer Party oder der Shuttle zum Flughafen, ob einzelner Fahrgast oder ganze Gruppe – Ihsan Kus bietet für jeden Wunsch das passende Fahrzeug und komplette Servicepaket an. Für Freundlichkeit, Kompetenz und Ortskenntnis ist der Sendener, der sich nach langer Branchenerfahrung jetzt selbstständig gemacht hat, schon weithin bekannt. Mit seinem Mietwagen-Service – Kontakt: ✆ 0 25 97/94 16 130 und 0 17 6/412 396 10 – schließt er eine Lücke. Nicht zuletzt die Hotelgäste in Senden profitieren davon. Weshalb es Marcel Tekaat von der Leitung des Hofhotels Grothues-Potthoff begrüßt, dass er individuelle Beförderungsmöglichkeiten mit einem bewährten Partner anbieten kann.