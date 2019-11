Das Projekt „Glasfaser bis ins Haus“ ist flächendeckend verwirklicht worden. Damit ist die Gemeinde Senden Vorreiter und Vorbild für viele andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abschluss hat sich die „Teilnehmergemeinschaft Glasfaser Außenbereich Senden” (TGAS) jetzt aufgelöst, da sie ihre selbst gestellte Aufgabe erfolgreich bewältigt hat.

Bürgermeister Sebastian Täger nutzte die Abschlussfeier, um den Einsatz der vielen Helfer zu würdigen, heißt es in einer Mitteilung. „Die Versorgung mit Glasfaser bis in die abgelegenen Haushalte unserer Gemeinde war eine gemeinsame Kraftanstrengung. Dank der vorbildlichen Zusammenarbeit mit den 400 Mitgliedern und Helfern, mit der Deutschen Glasfaser und dem Bauunternehmen Siers aus den Niederlanden haben wir ohne Einsatz staatlicher Mittel das Netz der Zukunft in unserer Gemeinde ausgerollt“, so Täger, laut Pressinfo. Zudem seien ein eigenes innovatives Ausbauverfahren entwickelt und das Ziel, „niemanden schlechter zu stellen“, erreicht worden.

Zur Erinnerung: 2015 begann im Innenbereich der Gemeinde der Anschluss der privaten Haushalte ans Glasfasernetz. Etwa 5000 Anschlüsse wurden geschaffen. Da die Außengebiete nicht wirtschaftlich anschließbar waren, wurde die „Teilnehmergemeinschaft Glasfaser Außenbereich Senden” gegründet. Dies geschah insbesondere auf Initiative der Bewohner der Außenbereiche. In vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, durch finanzielle Beteiligung und durch das Verlegen der Kabel mit eigenem Gerät stellten sie sicher, dass alle am digitalen Fortschritt teilhaben können. Über 200 Kilometer Glasfaser wurden in den Bauerschaften verlegt. Alfons Schräder, Initiator und Vorsitzender der TGAS, betont: „Wir haben nicht lockergelassen und gemeinsam mit der Gemeinde und Deutsche Glasfaser an Lösungen gearbeitet. So haben wir in Eigenregie und mit eigenem Beitrag für über 600 Glasfaseranschlüsse in den Außengebieten den Tiefbau übernommen.“

Niklas Esser hat als einer der beiden Wirtschaftsförderer der Gemeinde Senden das Projekt von Anfang bis zum Abschluss begleitet. Er ist stolz darauf, dass der Zeit- und Kostenplan dank des Einsatzes aller Beteiligten genau eingehalten werden konnte. Er verrät: „Das Projekt ,Glasfaser im Außenbereich in Senden‘ ist sogar für einen europäischen Preis nominiert.“