Allen Grund zu feiern hatten acht Ottmarsbocholter Pfadfinderinnen, die gerade ihre umfangreiche Leiterinnenausbildung abgeschlossen haben. Zur Leiterinnenanerkennung waren auch Christina Zumvenne-Koch und Katharina Weppelmann als Gruppen- und Stammesleitung angereist, um dem Leiterinnennachwuchs zu gratulieren.

Die Diözesanvorsitzende der Pfadfinderinnen, Janett Schneider, blickte im Rahmen der Leiterinnenanerkennung auf die verschiedenen Bausteine der Leiterinnenausbildung zurück. Die vier Wochenenden und das zehntägige Zeltlager, das in diesem Jahr in der Schweiz stattfand, absolvierten die jungen Frauen in rund einem Jahr.

So lernten sie Basiswissen für Gruppenleitungen, wie Rechtliches und Spiele, aber auch pfadfinderisches Know-how wie die Projektmethode und Unterwegssein mit Gruppen aus einer anderen Perspektive kennen. Themen waren darüber hinaus zum Beispiel Kindermitbestimmung, die in der Pfadfinderinnenschaft St. Georg in allen Altersstufen und im Stamm gelebt wird, so die Pressemitteilung. Im Rahmen einer Präventionsschulung setzten sie sich mit dem Themenfeld Kindeswohl auseinander, insbesondere im Hinblick auf Prävention sexualisierter Gewalt.

Die sogenannte Cadetausbildung haben die Pfadfinderinnen hiermit abgeschlossen und bekamen schließlich das Leiterinnenhalstuch verliehen.