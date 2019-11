Sie schauten – jeder auf seine ganz persönliche Art – in die Kamera von Felix Hüsch-Waligura . Und nun blicken sie auf Plakaten aus Schaufenstern, die 13 Sendener, die in den vergangenen zwei Jahren bereit waren, für eine Porträtserie in den Westfälischen Nachrichten ihre Geschichte der Migration zu erzählen. Angela Weiper als Journalistin, Felix Hüsch-Waligura als Fotograf und Hans Meckling von der Flüchtlingshilfe Senden haben dieses Projekt seit 2017 begleitet. Ab 8. Dezember (Sonntag) werden nun die Porträts in Großformat in einer Ausstellung im Rathaus zu sehen sein.

Gleichzeitig sollen – so der Ansatz der Initiatoren – die 13 Einzelporträts aus Sendener Schaufenstern in der Vorweihnachtszeit die Vorübergehenden anblicken. Hierzu werden noch weitere Betriebe gesucht, die bereit sind, jeweils eines dieser Porträts im Dezember auszustellen. Bisher erklärten sich zu wenige Firmen dazu bereit. Eine gute Chance, so die Initiatoren, mit ein Zeichen zu setzen für gesellschaftliche Offenheit und Vielfalt in Senden. Wer noch einen Platz im Schaufenster frei hat: Kontakt über Hans Meckling, ✆ 0 25 97/77 95.