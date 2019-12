Freiluft-Party im Winter: Trotz kühler Temperaturen wurde offenbar „heißer“ gefeiert an der Schulze-Tomberge-Brücke sowie in deren Umfeld am Kanal. Davon zeugen jedenfalls die geballten Hinterlassenschaften, die achtlos und gefährdend liegen geblieben sind. Von zerdepperten Wodka- und Likor-Flaschen bis zum Fass Bier sowie Becher, Kartons und Verpackungsmüll verschandelt massiver Abfall die Natur.