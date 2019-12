„Aber bitte mit ohne“ lautet der süffisante Titel des Programms, mit dem der Kabarettist Martin Zingsheim am 13. Dezember (Freitag) um 20 Uhr in Senden zu Gast sein wird. Die Veranstaltung findet in Halle 2 im Sportpark statt. Der Comedian aus Köln verbindet sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe.

Programm ohne viel Schnickschnack: Heutzutage ist Verzicht der wahre Luxus. Kein Fleisch, keine Laktose, keine Religion und vor allem keine eigene Meinung. Einfach loslassen. Auch Martin Zingsheim hat sich frei gemacht. Ein Mann. Ein Mikro. Keine Pyrotechnik. „Denn alles was Du hast, hat irgendwann Dich. Und Relevanz braucht keine Requisiten“, heißt es in der Pressemitteilung des Sendener Kulturamtes.

Wenn Überflussgesellschaften Verzicht üben, ist das Leben voller Widersprüche. Zweitägige Fernreisen treten viele nur noch in fair gehandelten Öko-Klamotten an und transportieren Wasser in Plastikflaschen dafür mit dem Elektrofahrrad. Martin Zingsheim findet in „aber bitte mit ohne“ gleich eine ganze Menge Wahnsinn, auf den man sofort verzichten könnte: Kundenrezensionen, Hobbypsychologen, hyperaktive Eltern, Hundehalter und glutenfreie Sprühsahne. „Nur auf eines sollten Sie niemals verzichten: ins Theater zu gehen!“, so die Mitteilung weiter.