Herzen mit froher Botschaft erfüllt

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach sollte es sein, soviel stand fest für den Kirchenchor St. Laurentius Senden, der durch Gastsänger aus dem Kirchenchor St. Urban Ottmarsbocholt und dem Chor TONartisten Dülmen verstärkt wurde. Und mit diesem sehr anspruchsvollen Ziel vor Augen begannen die intensiven Proben, die neben dem erforderlichen Können über ein Jahr lang allen Akteuren viel Herzblut, Leidenschaft und Durchhaltevermögen abverlangten.

Mit Unterstützung des Barockorchesters Münster und der vier Solisten Katrin Arnold (Sopran), Annette Bialonski (Alt), Georg Poplutz (Tenor) und Michael Nonhoff (Bariton) brachte die Chor- und Orchesterdirigentin Uta-Maria Gennert-Stöcker die Musizierenden am Sonntagabend zu Höchstleistungen. Pfarrer Klemens Schneider dankte in seiner kurzen Begrüßungsansprache mit den Worten: „Schon allein das Bild, das sich uns hier bietet, ist einfach wunderbar“. Oder, um einen Sohn Bachs zu zitieren: „Diese Musik soll nicht das Herz füllen, sondern das Herz in Bewegung setzen“.

Dem Anspruch wurden die Akteure in jedem Fall gerecht. In geradezu feierlicher, erwartungsvoller Anspannung blickten die Besucher, die die Kirche bis auf den letzten Platz füllten, auf die letzten Vorbereitungen, wie das Stimmen der Instrumente, bevor dann die ersten Töne erklangen.

Dirigentin Uta-Maria Gennert-Stöcker brachte die Musizierenden am Sonntagabend zu Höchstleistungen. Foto: Siegmar Syffus

Von im Ursprung sechs Kantaten umfassenden Oratorium hatten sich die Musiker auf die ersten beiden beschränkt, also inhaltlich mit der Ankündigung der Geburt Jesu, mit der Verkündigung dieses Ereignisses an die Hirten und deren Aufbruch nach Bethlehem.

Ein fulminanter, geradezu jubilierender Chor startete mit „Jauchzet, frohlocket“, und setzte immer wieder mit seiner geballten Stimmkraft nach. Ob „Ehre sei Gott in der Höhe“ oder „Herrscher des Himmels“ die Intensität brachte die Botschaft, um die es ging, jedem einzelnen Besucher nahe. Die Geschichte nahm ihren Lauf, mal unterschiedlich rezitativ vorgetragen durch alle vier Solisten, mal in Arien oder auch im Duett.

Unmöglich einzelne Höhepunkte herauszuheben, würde dies doch der stimmigen Gesamtleistung der Musiker nicht gerecht werden. Und doch sticht die zarte, inbrünstig liebevolle Arie der Maria noch einmal ganz besonders hervor. Annette Bialonski verlor sich geradezu darin, als sie ihr „Schlafe mein Liebster“ zart und sehr überzeugend vortrug. Auch das Duett „Herr dein Mitleid, dein Erbarmen“ von Katrin Arnold und Michael Nonhoff gegen Ende des dritten Teils brachte wunderbar abgestimmt über, welche Freude die Hirten empfanden auf ihrem Weg zur Krippe.

War die Eröffnung Sache des Chores, so blieb diesem auch der Schluss vorbehalten. Mit „Herrscher des Himmels“ endete ein wunderbares Musikerlebnis, das den Kirchenbesuchern frenetischen Applaus entlockte und den blumigen Dank an die Damen durch Pfarrer Schneider.

Die Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest war gelungen, darin waren sich die Besucher einig, die sicherlich mit „bewegtem Herzen“ nach Hause gingen, ganz so wie es sich alle Akteure und Klemens Schneider gewünscht hatten.