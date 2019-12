„Gemeinschaft ist keine Sackgasse“: Unter diesem Motto traf sich die Kolpingsfamilie Ottmarsbocholt zum diesjährigen Kolpinggedenktag . Nach einem adventlichen Gottesdienst, versammelten sich die Mitglieder im Pfarrheim St. Urban.

Auf dem Programm standen neben neun Neuaufnahmen auch 18 Ehrungen für langjährige Kolpingmitgliedschaft. Für 25 Jahre Zugehörigkeit zur Kolpingsfamilie wurden Marita Hibbe, Ludger Hibbe, Marie-Helen Vorspohl und Monika Weppelmann geehrt.

Vor 40 Jahre traten Margret Beisenkötter, Josefine Hillmoth, Maria Hutters, Monika Mann, Maria Tippkötter, Anna Weppelmann, Hedwig Westphal und Karl-Heinz Westphal in die Kolpingsfamilie ein.

Seit 50 Jahre gehören Josef Rave und Heinz Weppelmann der Gemeinschaft an. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Leo Lindfeld geehrt und bereits seit 65 Jahren sind Klemens Lindfeld, Felix Möller und Otto Unewisse in der Kolpingsfamilie Ottmarsbocholt. Die große Anzahl der Jubilarehrungen zeigt, dass die Kolpingsfamilie schon lange eine aktive Gemeinschaft ist, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Dies werde auch durch die vielen Neuzugänge in diesem Jahr bestätigt.

Mit großem Interesse verfolgten die Mitglieder den Ausführungen von Lara Bender, die über ihren einjährigen Freiwilligendienst an einer Schule und in einem Waisenheim in Tansania berichtete. In geselliger Runde wurde geklönt, bevor der Abend ausklang.