Das Risiko radelt mit

Die Fahrradkontrollaktion der Polizei, die gemeinsam mit der Zweiradmechanikerinnung auf die Beine gestellt wird, hat in diesem Jahr in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen) stattgefunden. Zumindest an der Edith-Stein-Schule werden die „Leezen“ der Schüler ebenfalls systematisch in den Blick genommen. Dieses Vorhaben stehe auch für diesen Winter noch an. „Da sind wir dran“, kündigt Schulleiter Rainer Leifken an. Die Instandsetzung übernimmt die Fahrrad AG in der schuleigenen Werkstatt.Auch in den anderen Schulen schauen die Lehrer nach dem Zustand der Räder oder auffälligem Verhalten (beispielsweise auf dem dunklen „Korridor“, der vom Pfarrheimparkplatz zur Marienschule führt) einzelner Radler. Manche von ihnen spreche sie auch an, so Schulleiterin Annette Stähler. Insgesamt habe sich die Situation vor der Grundschule verbessert. „Die Aktionen haben sich gelohnt“, resümiert Stähler.Leifken sieht generell auch die Eltern, nicht nur seiner Schüler, in der Pflicht: „Oft sind Väter und Mütter schlechte Vorbilder.“