Ein alkoholisierter 50-Jähriger ist am Sonntagabend um 18.03 Uhr auf der Autobahn 1 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Aus ungeklärter Ursache geriet der Wagen im Bereich Senden nach rechts in den Grünstreifen, rutschte über die Leitplanke und kam nicht mehr fahrbereit auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Kölner war mit seinem Audi in Richtung Dortmund unterwegs, teilt die Polizei mit.

Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten die Alkoholfahne des 50-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Dem Kölner wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielten die Beamten sofort ein. Es entstand Sachschaden von über 30 000 Euro. Den Kölner erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.