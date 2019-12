Die Klarissen sind ein kontemplativer Orden – ein Orden, der zurückgezogen und nahezu ohne Besitz lebt. Ein wenig anders ist das alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit. Dann öffnen die Sendener Schwestern die Türen, um die Besucher an einem ganz besonderen Besitz teilhaben zu lassen: der Ausstellung der Kloster-Krippe. „Menschen aller Altersgruppen kommen in jedem Jahr zu uns. Besonders stark vertreten sind Großeltern mit ihren Enkeln“, sagt Äbtissin Schwester Fidelis.

Die handgeschnitzten Figuren sind bis zu einem Meter groß, mit Kleidung aus Stoff und beweglichen Gliedern ausgestattet. Dadurch lassen sich Szenen der Weihnachtsgeschichte wirklichkeitsnah darstellen. Diese Möglichkeit nutzen die Klarissen schon gleich zu Beginn der Adventszeit. „In der ersten Woche haben wir die Szene von ,Johannes der Täufer‘ aufgebaut“, berichtet Schwester Fidelis. Es folgten „Die Hirten auf dem Felde“, „Die Herbergsuche“ und an Heiligabend schließlich die Szene im Stall zu Bethlehem – „Christi Geburt“ mit Maria, Josef und dem Jesuskind in der Krippe mit Ochs‘ und Esel an ihrer Seite.

Die ersten Figuren wurden dem Kloster, das 1952 in Senden gegründet wurde, Mitte der 1950er Jahren gestiftet. Anschließend wurde die Sammlung nach und nach vervollständigt.

Zum Besuch der Krippe sind alle Interessierten ab Freitag (27. Dezember) willkommen. Aufgrund der gegebenen Tagesabläufe ist dies allerdings nur zu bestimmten Zeiten möglich. Gäste sind werktags jeweils von 9 bis 11.30 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr willkommen. Am Sonntag (29. Dezember) steht die Klostertür von 14.30 bis 16 Uhr offen. Am Neujahrstag sowie am 6. Januar (Sonntag) stehen keine Besuchstermine zur Verfügung.