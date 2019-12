Beate Böhmer vom Orga-Team der Sternsinger freut sich: „Wir haben exakt die gleichen Anmeldezahlen wie im vergangenen Jahr. Insgesamt haben sich 115 Kinder für die diesjährige Sternsingeraktion, die unter dem Motto ,Frieden – im Libanon und weltweit‘ läuft, angemeldet“. Die Hilfsbereitschaft unter den Kindern sei ungebrochen, heißt es in einer Mitteilung des Orga-Teams. Die „Heiligen drei Könige“ werden ab dem 2. Januar 2020 (Donnerstag) in 32 Gruppen durch die Straßen des Ortsteils Sendens ziehen und den Segen in die Häuser bringen.

Die folgenden Straßen können in diesem Jahr nicht besucht werden: Am Dümmer, Am Mühlenbach, Am Schlosspark, An der Steveraue, Anton-Aulke-Ring, Appelhülsener Straße, Bauerschaft Bredenbeck, Blumenstraße, Dornekamp, Droste-zu-Senden-Straße, Eintrachtstraße, Gartenstraße, Glatzer Weg, Grete-Schött-Ring, Hagenkamp, Herrenstraße, Laurentiusplatz, Niesweg, Schulstraße, Spitalweg, Spreewaldweg, Walskamp (ungerade Hausnummern), Wilhelm-Haverkamp-Straße.

Wie bereits in den vergangenen Jahren können sich alle Familien und Einzelpersonen, die in den genannten Straßen wohnen und sich über einen Besuch der Könige freuen würden, für einen Einsatz der mobilen Sternsinger anmelden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die mobilen Einsätze finden am 3. und 4. Januar 2020 (Freitag und Samstag) statt. Bei Interesse wird um telefonische Anmeldung bei Beate Böhmer, ✆ 0 25 97 / 69 37 00, gebeten.