Der Reit- und Fahrverein Senden lädt seine Mitglieder, Sponsoren und Interessierte zum Richtfest der neuen Reithalle am Sonntag (29. Dezember) zu 13 Uhr in die Dorfbauerschaft 102b ein. Seit Mitte Oktober wird an der neuen Reithalle auf dem Vereinsgelände des RV Senden unermüdlich gearbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Der eng gesteckte Terminplan wurde bis dato eingehalten, und das Grundgerüst der Halle steht.

Bereits jetzt sind die zukünftigen Anlagenbereiche, bestehend aus einer Reitbahn mit den Maßen 20 mal 60 Meter, Stallungen und Stallgasse inklusive Tribünenbereich, zu erkennen. Mit der neuen Halle möchte der RV Senden den Reitsport in Senden weiter ausbauen sowie weitere Angebote für aktive Reiter und die, die es werden wollen, anbieten.

Im Anschluss an das Richtfest möchte der Verein mit allen Mitgliedern, Sponsoren, Freunden und Familien, gemeinsam den Jahresabschluss 2019 feiern. Begleitet wird der Abschluss von einem bunten Programm aus Vorführungen, einem Rückblick, leckeren Snacks und guter Musik.