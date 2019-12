In der griechischen Mythologie werden Frauen, die (wie Männer) in den Krieg ziehen als Amazonen bezeichnet. Wer sich das gleichnamige Standbild an der Münsterstraße anschaut, gewinnt den Eindruck, die Amazone sei soeben erst aus dem Krieg zurückgehrt. Denn Reiterin und Pferd weisen Risse auf, die an klaffende Wunden erinnern. Teile der Körper fehlen. Moos und Schimmel breiten sich wie eine Krankheit auf der Oberfläche des Steins aus. Dieser traurige Zustand soll in absehbarer Zeit ein Ende finden.

„Die Amazone ist ein Denkmal, das der Gemeinde Senden gehört, ebenso wie das Grundstück, auf dem das Denkmal steht. Im Frühjahr soll es renoviert werden“, berichtet Katrin Fröhlich auf Anfrage. Dazu habe sich die Verwaltung schon an das Denkmalamt Münster gewandt, um das genaue Vorgehen abzustimmen, führt die Pressesprecherin der Gemeinde Senden aus. Da eine Rückmeldung der Behörde bis dato ausstehe, könne der Beginn der geplanten Renovierung noch nicht konkreter benannt werden.

Das von dem verstorbenen Sendener Künstler Paul Mersmann geschaffene Standbild befand sich im Jahr 2007 schon einmal in einem ähnlich schlechten Zustand. Seinerzeit hatte die Gemeinde Senden auf Drängen einer Bürgerinitiative von Heimatfreunden und Reitsportinteressierten die rund 3500 Euro teure Betonsanierung finanziell unterstützt. Darüber hinaus sollte ein Kunststoff-Sicherheitsabdruck gefertigt werden, aus dem später ein originalgetreuer Abguss entstehen kann. Angedacht war, eventuell sogar einen dauerhaft beständigen Bronzeabguss fertigen zu lassen.