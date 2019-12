Der verheerende Großbrand bei Große Holz in Bösensell, die Längsverschiebung der 800 Tonnen schweren Venner-Moor-Brücke und viele fröhlich lachende Gesichter beim Sendener Feierabend: Zahlreiche erschreckende, spannende sowie erfreuliche Momente haben die Mitarbeiter der Westfälischen Nachrichten im Lauf des Jahres auf Fotos festgehalten. Eine Auswahl dieser Motive ist im Internet online unter wn.de zu finden.

Sendener Bilder des Jahres 2019 1/36 Foto: di

Foto: sff

Foto: di

Foto: sff

Foto: sff

Foto: sff

Foto: sff

Foto: sff

Foto: di

Foto: di

Foto: Angela Weiper

Foto: sff

Foto: Geuting / Heimatverein Senden

Foto: Kotscha

Foto: sff

Foto: Angela Weiper

Foto: sff

Foto: Andreas Krüskemper

Foto: sff

Foto: hha

Foto: di

Foto: Siegmar Syffus

Foto: sff

Foto: sff

Foto: di

Foto: hha

Foto: sff

Foto: hha

Foto: cw

Foto: sff

Foto: ure

Foto: sff

Foto: sff

Foto: Andreas Krüskemper

Foto: sff

Foto: sff

Die Fotostrecke erinnert unter anderem auch an Verstorbene und lebende Persönlichkeiten, die Besonderes geleistet haben oder durch ungewöhnliche Aktionen aus sich aufmerksam gemacht haben. Auch an außergewöhnliche Initiativen wie Maria 2.0 oder an den Protest der Sendener Landwirte wird erinnert.