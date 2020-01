Julia Puls hat sich ihre ersten Sporen an der Musikschule in Senden verdient, bevor sie als Zwölfjährige zur weiteren Ausbildung an die Westfälische Schule für Musik in Münster wechselte.2011 begann sie als 16-Jährige ein Jungstudium im Rahmen der Jugend Akademie Münster. Nach dem Bachelor-Abschluss an der Musikhochschule Lübeck, setzt sie aktuell ihr Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart fort. Im Februar 2018 wurde sie Akademistin des Bayerischen Staatsorchesters. Seit Anfang 2019 ist die Sendenerin als Soloklarinettistin im Orchester des Augsburger Staatstheaters tätig.