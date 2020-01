Ein brutaler Raubüberfall hat sich in der Nacht zum Sonntag (5. Januar) an der Münsterstraße ereignet. Nach Auskunft der Polizei soll ein unbekannter Täter gegen 3.10 Uhr einen 29-jährigen Mann aus Bulgarien mit Reizgas und im Anschluss durch Schläge und Tritte verletzt haben. Der Täter habe dem Geschädigten dann das Mobiltelefon entwendet. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei in Lüdinghausen, ✆ 0 25 91 / 79 30, bittet Zeugen, die Angaben zu dem Raubüberfall machen können, sich zu melden.