Die milden Temperaturen und der ausbleibende Schneefall machten der KLJB Senden den Bau eines Schneemanns nicht gerade leicht. Daher griff die Ortsgruppe zu Strohballen und weißer Folie, um einen riesigen Schneemann an der L 844 von Senden in Richtung Ottmarsbocholt errichten zu können.

Mit dem Schneemann nehmen die jungen Erwachsenen aus Senden an einer Aktion der Landjugend im Bistum Münster teil, bei der ein KLJB-„Schneemann“ gebaut werden soll. Die Landjugendlichen bekommen jeden Monat eine neue Aufgabe, die es zu erfüllen gilt, wie zum Beispiel zuvor das Sammeln von ausgedienten Mobiltelefonen. So fließen auch viele weitere Veranstaltungen, wie die Nikolausfeier oder auch das anstehende Osterfeuer mit in die Aktion ein, heißt es in einer Mitteilung. Bis zum Diözesantag der KLJB im April wird es jeden Monat weitere Aufgaben im Rahmen des „Battles“ geben. Mit jeder dieser Veranstaltungen können die Landjugenden wichtige Punkte sammeln. Denn die Vereine mit den meisten Punkten erhalten Geldgewinne, die auf den Diözesantag übergeben werden.

Als die Aufgabe am Freitag die Ortsgruppe erreicht hatte, planten die Landjugendlichen schnell ihren riesigen Schneemann – ohne lang zu zögern, wurde dieser am Samstag errichtet. Die Landjugend wünscht mit ihrer Aktion allen Autofahrern eine gute und sichere Fahrt, heißt es in der Mitteilung weiter.