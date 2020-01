Der seit Juni vergangenen Jahres in Senden vermisste 59-Jährige ( WN berichteten) ist am Montag durch Forstarbeiter verstorben in einem Waldgelände in der Bauerschaft Schölling aufgefunden worden, teilt die Polizei mit. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben. Offensichtlich liegt der Todeszeitpunkt schon länger zurück, heißt es weiter.

Die Polizei hatte im Sommer 2019 mit großem personellen Aufwand, unterstützt durch die Feuerwehr Senden, die Wasserschutzpolizei sowie durch einen Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht. Ebenso wie diese Aktion war eine erneute Suche am 10. Dezember in Schölling erfolglos geblieben.