Die Ottmarsbocholter lassen die notleidenden Menschen in Ostrumänien nicht im Stich. Das belegt aktuell das Ergebnis der gerade beendeten Gutschein-Aktion, bei der 410 Euro gespendet wurden, teilt die Rumänienhilfe St. Urban mit. Darüber hinaus wurden zwischen Dezember 2018 und Weihnachten 2019 insgesamt rund 6200 Euro für Brennholz, Krankenpflege, Medikamente, Lebensmittel sowie zur Unterstützung von Schülern (Busfahrt/Kauf von Lehrmittel) überwiesen. Zurzeit werden auch drei Familien ohne Vater unterstützt.

Um weiterhin helfen zu können, lädt die Rumänienhilfe St. Urban wieder zu ihrem traditionellen „deftigen Winteressen“ für den guten Zweck ein. Es findet am 19. Januar (Sonntag) im Ottmarsbocholter Pfarrheim statt. Ab 11.20 Uhr erwartet das Orga-Team mit weiteren Helfern Gäste zu Leber- und Wurstebrot, Apfelmus und gebackenen Apfelscheiben, zu Prurks, Pfannkuchen, selbst gebackenem Brot, Fettkrapfen, Eiserkuchen sowie zu Getränken und Gespräche. Als „Verdauerlie“ wird ein rumänischer Schnaps gereicht, den Gertrud und Klemens Rave auf ihrer Wohnmobiltour durch Rumänien von Pfarrer Josef geschenkt bekommen haben. Über eine Spende für die Hilfsbedürftigen in Ostrumänien freuen sich Pfarrer Josef und alle an der Aktion Beteiligten, heißt es in der Mitteilung.

„Besonders die kalten Wintermonate sind für ältere und dann noch oft alleinstehende Menschen in Bargauani schwer“, berichtet Klemens Rave. In vielen Häusern gebe es keine Heizung, sondern nur einen gemauerten Ofen zum Heizen und Kochen, der mit Holz befeuert werde. Holz sei teuer und koste 110 bis 120 Euro pro Raummeter. Mit den Spenden unterstütze Pfarrer Josef viele Bedürftige. „Hierbei kommt es nicht auf die Konfession an. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Bürgermeister harmonisiert“, betont Rave.

In einer Mail bedankt sich Pfarrer Josif Girleanu für die bisherige Hilfe der Rumänienhilfe und bittet um weitere Unterstützung, da mit einem „schweren Winter“ mit Schnee zu rechnen sei. „Wir brauchen Geld für Brennholz“, schreibt der Geistliche.