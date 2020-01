Narren feiern in der Fremde

Senden -

Die Sendener Narren gehen in dieser Session ins „Exil“: Da die Steverhalle wegen der laufenden Modernisierungsarbeiten gesperrt ist, werden Kinder-Karneval und Dämmerschoppen in der Gaststätte „Schimmelbaum“ in Ottmarsbocholt gefeiert. Für die Kinder gibt es einen kostenlosen Bustransfer.