Jeden Gast persönlich begrüßt

SEnden -

Besondere Geste an die Gäste des Neujahrsempfangs der Gemeinde Senden: Sie wurden, wie üblich, am Freitagabend persönlich von Bürgermeister Sebastian Täger begrüßt, der in der Halle 2 im Sportpark die zurückliegenden Monate Revue passieren ließ und seinen Blick perspektivisch in die Zukunft richtete. Mehrere Hundert Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft sowie vor allem Bürger, die sich in Vereinen und Initiativen für das Gemeinwohl einsetzen, waren als Dankeschön für ihren Einsatz zu dem Empfang eingeladen worden.