Ein Ameisenhaufen im Rathaus

Mit ihren sechs flinken Beinchen wuselten sie schon über feuchte Regenwaldböden der Elfenbeinküste. Ihre winzigen Antennen sorgten auch in Indien für Orientierung. Doch die schimmernden Facettenaugen, bestehend aus Abertausenden klitzekleinen Einzelaugen, richteten sich am Freitagnachmittag im Rathaussaal Senden plötzlich auf rund 80 Kindergesichter - und die starrten mit aufgerissenen Augen genauso fassungslos zurück. Denn in dem Forschungsequipment von Prof. Dr. Jürgen Gadau wimmelte es nur so vor Ameisen.

Zur Abwechslung hatte der geschäftsführende Direktor des Instituts für Evolution und Biodiversität der Universität Münster jedoch keinen Hörsaal vor sich, gefüllt mit der Elite amerikanischer Biologiestudenten wie zu seiner Zeit als Professor an der Arizona State University . Sondern es galt eine wissbegierige Meute acht- bis zwölfjähriger Jungstudis und einige Eltern für die Verhaltensgenetik an Ameisen zu begeistern. Gut, dass die Besucher der zweiten Vorlesung des Wintersemesters in Punkto Neugierde und Scharfsinnigkeit den Experten mit Mikroskop und Doktortitel ohne Probleme das Wasser reichen können. Gebannt wird gelauscht, wenn von Arbeiterinnen, Soldatinnen und Königinnen die Rede ist - für männliche Tiere fand sich in den gesamten 150 Millionen Jahren, in denen es die Ameise nun schon gibt, neben der Fortpflanzung einfach keine Verwendung. Darin läge ja schon die erste Gemeinsamkeit zwischen Menschen und Ameisen, stellte ein vorwitziges Mädchen fest: „Frauen arbeiten und die Männer machen gar nix!“, warf der Blondschopf in den Raum.

Prof. Dr. Jürgen Gadau wies die Nachwuchswissenschaftler im Bürgersaal des Rathauses in das anspruchsvolle Thema Verhaltensgenetik ein. Foto: ell

Sind die krabbelnden Tierchen also auch nur Menschen? Raffinierte Systeme lassen vermuten, dass die Sechsbeiner neben fiesen Stichen - manche von ihnen mit einer zwanzigmal so hohen Giftkonzentration wie Klapperschlangen, hat Gauda am eigenen Leib erfahren - durchaus zu ausgeklügelten Erfindungen imstande sind. Für viele dieser Innovationen erntete die Spezies Mensch die Lorbeeren, wenngleich zu Unrecht: Sanitätertrupps, die Verwundete vom Schlachtfeld retten, sie inspizieren und verarzten; Millionenstädte ausgestattet mit Lüftungsmethoden; lebendige Autobahnen und Brücken, die ohne jegliche Art von Stau auskommen und nur kahlgeschnittene Bäume als Denkmal ihrer Effizienz zurücklassen; sogar Landwirtschaft mitsamt Tierhaltung - anstelle von Kühen und Schweinen nennt das Vieh sich jedoch Blattlaus - und Pilzzucht entwickelten Ameisen im Gegensatz zu Menschen vor 40 bis 12 Millionen Jahren, einer Zeit in der vom Menschen auf diesem Planeten noch keine Spur war.

Das Erfolgsgeheimnis, verrät Gadau, sei jedoch bei Ameisen und Menschen identisch: Gemeinschaft! Denn auch Ameisen sind soziale Wesen, worin Wissenschaftler den Grund sehen, dass diese beiden Spezies sich als einzige fast die gesamte Erde zum Lebensraum machten. Bei dieser Erkenntnis gegen Ende des Vortrags hatte sich der erste Schock in den Blicken der Studenten schon längst in Faszination verwandelt. Nach Vorlesungsende bildete sich schnurstracks ein schnatternder Pulk um den Professor und seine internationalen Stargäste - etwas interessanteres als Ameisen war für die Kinder in diesem Moment schließlich schier unvorstellbar.