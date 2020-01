Närrische Sterne leuchten für Dirk I.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan müssen ihre royalen Titel abgeben. Ganz das Gegenteil ist in Ottmarsbocholt der Fall. Dort werden Prinz Dirk I. (Hülsbusch) und sein Funkenmariechen Christina I. (Klaas) am 1. Februar (Samstag) um 20.11 Uhr bei der Prinzenproklamation in der Halle Vollmer offiziell in ihr Amt eingeführt. Eine wunderbare Einstimmung auf dieses Ereignis erlebten das Paar und zahlreiche Gäste schon am Samstagabend beim Fest der Prinzenecke Hottenheide im Saal Lindfeld. Dort servierten die Jecken ihren Oberhäuptern ein bunt gemischtes karnevalistisches Programm, durch das abwechselnd die Conférenciers Björn Hülsbusch und Yannik Vaas führten.

Mit einem Sketch über einen Elternsprechtag, wie er vor Jahren beim Prinzen stattgefunden haben muss, führten Isabel, Frederik und Markus Baumeister in das unterhaltsame und fröhliche Fest ein. Frederik war der jüngste Akteur an diesem Abend. Trotz seiner erst neun Jahre gelang es ihm, die Zuschauer vor Begeisterung von den Stühlen zu reißen. Mit einer Tanzeinlage zum Song „Brother Louie“ rundete er den gelungenen Auftritt ab.

Für Schwung sorgte dann eine Tanzgarde aus Borghorst. Optisch eine Augenweide boten die Mädels, die auf engstem Raum tanzten, eine Showeinlage der Extraklasse. Die anschließende Büttenrede von Karin Klaas und Yannik Vaas handelte von den Gegensätzen zwischen Landleben und Schickimicki.

Die Dansmüskes sind weder von der Pripro noch von den Ottmarsbocholter Eckenfesten wegzudenken – erst recht nicht vom Fest der Prinzenecke. Sie brachten mit ihren gekonnten Darbietungen noch mehr Elan in den feierlustigen Saal.

Die Gruppe „Stars und Sternchen“ präsentierte eine Modenschau, in der sie die Kostüme der vergangenen sieben Jahre auf ihre ganz eigene Art und Weise ins Licht setzten. Hier fungierte Karl Lagerfeld alias Andy Sinkowicz als Moderator.

Die Trullatrinen waren anschließend die hellsten Sterne des Abend, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn an ihren Kostümen blinkten fast so viele Lichter wie am Sternenhimmel. Auch die „Village People“ überzeugten wieder einmal mit ihrer Klatscheinlage. Als krönender Abschluss kamen die „Hotten Totten“ zum Einsatz, die eine eigene Ableitung von Dinner for One vorführten.

Doch es wurde nicht nur ausgiebig bei guter Laune gefeiert. Es wurde auch das Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ gewürdigt. So ehrte Franz-Josef Hutters an diesem Abend Josef Schemmer und (in Abwesenheit) Gabriele Beilschmidt, die vor 50 Jahren die Hottenheide als Prinz und Funkenmariechen repräsentierten.