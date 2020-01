Die Konzerte von Joscho Stephan zählen in der mehr als 25-jährigen Geschichte von Jazz Live in Senden zu den Höhepunkten. Daher freuen sich die Organisatoren, Joscho Stephan mit seinem Quartett am Freitag (24. Januar) um 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses wieder begrüßen zu dürfen, teilt das Sendener Kulturamt mit.

Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing: Er versteht es, aus der Vielzahl aktueller Gypsy Swing Adaptionen heraus zu ragen, indem er neben den vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Pop liiert, heißt es weiter. Hier zeige sich Stephans Stärke als kreativer Visionär, mit der er sowohl das junge als auch das alte Konzertpublikum begeistere.

Seine beiden jüngsten Produktionen erfuhren eine besondere Anerkennung. Anfang 2015 wurde „Gypsy meets Groove“ ebenso für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert wie sein aktuelles Album „Guitar Heroes“, für welches er Gitarrengrößen wie Bireli Lagrène und Stochelo Rosenberg gewinnen konnte. Das renommierte „Acoustic Guitar Magazine“ feiert Stephan als Gitarristen für die Zukunft der Gypsy Jazzgitarre.

Mit seinen Ensembles hat er auf vielen bedeutenden Festivals in ganz Europa gespielt. Auch in den USA konnte er mit Konzerten in Nashville, Chicago, San Francisco, Detroit oder im legendären Jazzclub Birdland und dem Lincoln Center in New York begeistern.

Begleitet wird Stephan am Freitag von Sebastian Reimann (Geige), Volker Kamp (Bass, Posaune, Tuba) und Günter Stephan (Gitarre).

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 17 Euro. Ermäßigte Karten kosten jeweils zwei Euro weniger. Die Eintrittskarten sind an der Information im Rathaus der Gemeinde Senden, ✆ 0 25 97 / 69 90, erhältlich.