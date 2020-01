„Stärker für eigene Leistung werben“

„Hut ab, die Landwirte haben wieder Gehör gefunden“, stellte Ulrich Holle nach einem für die Landwirtschaft ereignisreichen Jahr bei der Generalversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsvereins (LOV) Bösensell am Dienstagabend in der Gaststätte Temme fest. Die großen Demonstrationen der Gruppe „Land schafft Verbindung“ (LsV) hätten zu einer besseren Wahrnehmung der Landwirtschaft entgegen der regelmäßigen Kritik von Tier- und Umweltschützern beigetragen, führte der LOV-Vorsitzende aus und ergänzte: „Wir in Bösensell haben noch Nachholbedarf.“

Martin Bontrup, stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld, begrüßte ausdrücklich die LsV-Initiative, verwies aber auch auf die WLV-Kundgebung auf dem Schlossplatz in Münster: „2019 ist das Fass übergelaufen. Die Stimmung ist eine andere geworden“, berichtete er und rief die anwesenden Landwirte auf, sich an der Imagewerbung zu beteiligen. Mit einer Spende könne jeder die „Landwirt schafft Leben“ GmbH unterstützen, die eine groß angelegte Kampagne unter dem Slogan „Mag doch jeder“ durchführt. Holle lobte die Aktion und forderte die Landwirte auf, etwas zur Öffentlichkeitsarbeit beizutragen. So plant der Ortsverein als positives sichtbares Zeichen für die Landwirtschaft eine Bandenwerbung am Bösenseller Sportgelände.

Ein weiteres wichtiges Thema in Bösensell war bis zuletzt der Glasfaserausbau, der seit Ende 2019 abgeschlossen ist (WN berichteten). Holle dankte Bürgermeister Sebastian Täger für die Unterstützung der Gemeinde und hoffte, dass letzte kleinere Probleme bei der Verbindung (unter anderem beim Vorsitzenden selbst) bald behoben sein werden.

Am 4. Februar treffen sich die drei Landwirtschaftlichen Ortsvereine aus der Gemeinde zu einem runden Tisch zum Thema Grundwasser und Wasserrahmenrichtlinie. Das große Erntedankfest auf dem Hof Raestrup bildete den Höhepunkt des vergangenen Jahres.

Kreislandwirt Georg Silkenbömer (v.l.), Bösensells LOV-Vorsitzender Ulrich Holle und Sendens Bürgermeister Sebastian Täger informierten über aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft beziehungsweise in der Gemeinde Senden. Foto: Bastian Becker

Bürgermeister Täger brachte seine Hoffnung für das neue Jahr zum Ausdruck, „dass die Landwirte über eine ehrliche und sachliche Diskussion, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, Gehör finden.“ Nach der Vorstellung einiger Projekte der Gemeinde lobte er die Zusammenarbeit mit den Landwirten als „pragmatisch und immer lösungsorientiert“, was sich vor allem beim Glasfaserprojekt gezeigt habe.

Kreislandwirt Georg Silkenbömer stellte mit den Worten „Ein Rad greift ins andere“ die gute Chemie im Ortsverein heraus. Die Düngeverordnung, die viele gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst habe und die Afrikanische Schweinepest, die mittlerweile nicht mehr weit von Deutschland entfernt sei, würden wohl auch in Zukunft wichtige Themen bleiben. Umso wichtiger sei in schwierigen Zeiten ein Zeichen der Solidarität nach außen.

Corinna Becke vom Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld präsentierte den Landwirten das Projekt „Feldvogelinseln im Acker“, bei dem Brut-, Nahrungs- und Rückzugsflächen für Brutvogelarten der offenen Feldflur wie Rebhuhn und Kiebitz geschaffen werden sollen. Dazu wird ein Jahr lang ein Abschnitt zwischen einem halben und einem Hektar Größe nicht gedüngt oder mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, dafür erhalten die Landwirte vom Kreis bestimmte Fördergelder.