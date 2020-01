Das Gedenkjahr zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven lässt in Senden ein musikalisches Glanzlicht leuchten: Justus Frantz gastiert am 3. April (Freitag) um 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Der international renommierte Pianist gestaltet einen Klavierabend mit den bekanntesten Sonaten von Ludwig van Beethoven: Die Mondschein-Sonate, die Sonate Pathétique und die Sonate Appassionata sind angesagt. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird den Musikfreunden empfohlen, sich möglichst bald Karten zu besorgen, Vorverkaufsstellen sind eingerichtete in den Pfarrbüros Senden, Ottmarsbocholt sowie Bösensell und im Rathaus Senden. Veranstalter ist die Kirchengemeinde St. Laurentius Senden mit Unterstützung des Kulturamtes Senden.

Die außergewöhnliche Musikerkarriere von Justus Frantz begann im Jahre 1967, als er den internationalen Musikwettbewerb der ARD gewann, heißt es in der Konzertankündigung. Bereits mit vier Jahren saß das junge Talent am Klavier, und schon früh erkannte Prof. Eliza Hansen seine große Begabung und förderte sie. Das Studium in den Meisterkursen von Prof. Wilhelm Kempff trug zu seiner hochqualifizierten Ausbildung bei. Als 23-Jähriger wurde Justus Frantz als einer der jüngsten Stipendiaten überhaupt in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen.

Der Schritt in die internationale Spitzenklasse der Pianisten gelang Justus Frantz 1970 mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan. Fünf Jahre später feierte er sein USA-Debüt mit den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Bernsteins Traum von einem internationalen, jungen und vor allem professionellen Orchester inspirierte Justus Frantz 1995 zur Gründung der Philharmonie der Nationen, ein Orchester, das er inzwischen in die Reihe der besten Klangkörper der Welt geführt hat.

Justus Frantz gelingt es immer wieder, auf unkonventionelle Weise einem breiten Publikum den Zugang zur klassischen Musik zu verschaffen, heißt es weiter: 1986 initiierte er das Schleswig-Holstein Musik Festival, dessen Intendant er neun Jahre lang war und das er zu einem der größten Musikfestivals der Welt gemacht hat.

Weiterhin konnte er seine Ideen in der überaus erfolgreichen ZDF-Sendung „Achtung! Klassik“ umsetzen und wurde dafür mit mehreren renommierten Fernsehpreisen ausgezeichnet. Seit 1989 ist Justus Frantz Sonderbotschafter des Hohen Flüchtlingskommissars der UNO und wurde im gleichen Jahr mit dem Großen Bundesverdienstkreuz geehrt.