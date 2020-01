„Leidenswege sind erschütternd“

Hannelore Kamp freute sich über die starke Resonanz. Denn zum Vortrag von Dr. Reidegeld und Alfred Holz , Vorsitzender der Aktion Hoffnungsschimmer, konnte die Ansprechpartnerin der KFD St. Laurentius am Donnerstag rund 70 Gäste im Pfarrheim begrüßen. Mit beeindruckenden Bildern und Schilderungen der persönlichen Erfahrungen und Begegnungen konnte Reidegeld die dramatische Situation der Menschen im Nordirak und Nordsyrien vermitteln, teilt die KFD mit.

Durch wechselnde Interessengruppen in dieser Region mussten viele Menschen fliehen und leben nun in menschenunwürdigen Unterkünften, dem Wetter und feindlichem Terror ausgesetzt. Viele sind traumatisiert und erleben den Hass, den der IS gestreut hat. Der Bericht aus einem Camp, das Reidegeld besucht hat, ließ den Atem stocken. Dort leben die Frauen und Kinder der IS-Kämpfer und verbreiten weiter ihre Ideologie und bedrohen sogar die Helfer. Sie werden betreut und versorgt von Kurden und Jesiden, obwohl die IS-Kämpfer deren Familienangehörigen umgebracht haben. Diesem Einsatz und der menschlichen Größe der Helfer zollten die Gäste hohen Respekt.

„Die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen ist immer noch das Ziel des IS – Selbstmord-Attentate oder das Abbrennen der Felder. Die Leidenswege der Menschen – vor allem der Frauen und Kinder – sind erschütternd“, führte der Referent aus. Die Versklavung, Vergewaltigung und Verschleppung von Frauen bringen unerträgliches Leid mit sich. Die Jungen werden einer Gehirnwäsche ausgesetzt und zu Kindersoldaten des IS gemacht.

Aber auch Hoffnungsschimmer sind zu sehen. Kobane, die umkämpfte Stadt, hat mit dem sichtbaren Wiederaufbau begonnen. Seit dem Herbst aber sind dort türkische Truppen im Einsatz. Die Not und das Elend der Menschen hat eine neue Dimension erreicht.

Mit ihren Aktionen und unterstützenden Maßnahmen hat die Aktion „Hoffnungsschimmer“ schon viel erreicht. Es werden Schulen und Kindergärten mit Ausstattungen und ausgebildetem Personal unterstützt, es gibt Krankenstationen, eine Bäckerei und eine Schneiderei. Mit Spendengeldern wurden Wasserpumpen geliefert und Brunnen gebaut, berichtete Alfred Holz. Es gibt vor Ort Ansprechpartner, sodass das Geld auch da ankommt, wo es benötigt wird. Vor diesem Hintergrund riefen Teammitglieder der KFD am Ende der Veranstaltung zum Spende auf. Die Bereitschaft war sehr groß, und so konnte Hannelore Kamp dem Vorsitzenden Alfred Holz 850,50 Euro überreichen.