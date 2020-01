„Freue mich, dass ich diesen besonderen Tag erleben kann“

Anni Schulze Raestrup wird 100 Jahre alt. Am morgigen Sonntag feiert sie im großen Kreis ihrer Nachkommen, Neffen, Nichten und Nachbarn ihren runden Geburtstag – und kann auf ein erfülltes Leben zurückblicken.

Am 26. Januar 1920 wurde sie in Hiltrup als zweitjüngstes von acht Kindern geboren. Nach vier Jahren Volks-schule in Hiltrup besuchte sie die Marienschule in Münster, nach weiteren vier Jahren musste sie das Gymnasium verlassen, um auf dem elterlichen Bauernhof zu helfen.

Drei ihrer Brüder sind im Zweiten Weltkrieg gefallen. Mit Beginn des Kriegs hat sie die Landwirtschaftsschule in Münster besucht und anschließend ein Jahr lang als Praktikantin auf einem Bauernhof in Bösensell gearbeitet. In dieser Zeit hat sie ihren späteren Ehemann kennen gelernt. Die kirchliche Trauung fand am 4. September 1944 in Hiltrup statt. Trotz der Kriegswirren wurde sie von einem Nachbarn mit der Kutsche nach Bösensell gefahren, wo die Hochzeitsfeier auf dem Hof Schulze Raestrup (früher Schulze Bösensell) im Zentrum des Dorfes (direkt hinter der Kirche) stattfand. Auf dem Hof hatte sie einen großen Haushalt auch für das landwirtschaftliche Personal und evakuierte Familien sowie kurze Zeit auch für russische Zwangsarbeiter zu führen. Außerdem hatte sie landwirtschaftliche Arbeiten im Stall, auf dem Hof und auf dem Feld zu verrichten und war für den großen Garten zuständig.

Ihren ersten Urlaub, eine Woche am Königssee, hat Anni Schulze Raestrup erst mit 53 Jahren erlebt. 1945 bis 1948 hat sie zwei Töchter und einen Sohn zur Welt gebracht. Bereits 1976 ist ihr Ehemann verstorben, sodass Sohn und Schwiegertochter den Hof übernommen haben. Erst jetzt hatte sie etwas mehr Zeit für sich. Sie konnte beispielsweise regelmäßig an den Veranstaltungen der Frauengemeinschaft teilnehmen. Außerdem wurde sie in deren Sportgruppe aktiv (insbesondere Gymnastik und Schwimmen). Mit 54 Jahren hat sie erstmals das goldene Sportabzeichen erworben, in den folgenden zehn Jahren jährlich. Danach löste sich ihre Sportgruppe auf. Mit 74 Jahren hat Anni Schulze Raestrup jedoch noch einmal das goldene Sportabzeichen geschafft. Fit gehalten hat sie sich außerdem durch regelmäßiges Radfahren (bis zum 95. Lebensjahr) und durch intensive Gartenarbeit, die sie gern bis vor wenigen Jahren durchgeführt hat.

33 Jahre war sie Mitglied in einem Frauenkegelclub, dem sie bis zur Auflösung in ihrem 87. Lebensjahr angehört hat. Durch zwei Kreuzfahrten (1977 und 1987) hat sie Israel, Ägypten und Teile des Mittelmeers kennengelernt. Sie hat in ihrem Leben auch sehr viel gestrickt (z.B. unzählige Paar Socken).

Seit zwei Jahren benutzt sie einen Rollator, um sich im Dorf und auf dem Hof fortzubewegen. Auch ihr Hörvermögen hat etwas nachgelassen. Ansonsten ist sie aber weiterhin geistig und körperlich fit. Sie liest immer noch gerne Bücher und Zeitungen und interessiert sich für das Geschehen im Dorf, in Deutschland und in der weiten Welt. Das wöchentliche Treffen der Seniorengruppe lässt sie möglichst nie ausfallen. Dort spielt sie unverändert Doppelkopf.

Im vergangenen Jahr hat sie ihr 70-jähriges Jubiläum als Schützenkönigin im großen Kreise gefeiert. Zur Zeit hat sie viel Freude an den beiden auf dem Hof lebenden Urenkeln, aber auch an den übrigen sechs Urenkeln, die gern zu Besuch kommen. Obwohl Anni Schulze Raestrup, insbesondere in den ersten sechs Jahrzehnten, sehr viel gearbeitet hat, war sie mit ihrem Leben immer zufrieden. „Ich freue mich, dass ich diesen besonderen Tag erleben kann“, so die Jubilarin.