Zwei Pflegebetten, daneben ein Beistelltisch mit einem Glas und einer Flasche Mineralwasser. Desinfektionsspray, Kartons mit Latexhandschuhen und Feuchttüchern auf dem Nachtschränkchen: Der Sanitätsraum der Edith-Stein-Schule hat sich kurzerhand täuschend echt in ein typisches Krankenhauszimmer verwandelt. Genau das richtige Ambiente also, um interessierten Jugendlichen die Arbeit in der Pflege nahe zu bringen.

Die Edith-Stein-Schule und ihr neuer Kooperationspartner, das St. Marien-Hospital Lüdinghausen, haben ein Pilotprojekt ins Leben gerufen: Im zweiten Schulhalbjahr startet für interessierte Schüler des achten und neunten Jahrgangs eine „Arbeitsgemeinschaft Pflege“ mit insgesamt zwölf Unterrichtseinheiten, von denen neun in der Schule und drei im St. Marien-Hospital stattfinden werden. Geleitet werden sie von Dozenten des Krankenhauses.

„Es soll eine Win-win-Situation für die Schule, das Krankenhaus und die Jugendlichen werden. Wir möchten die Schüler für Pflegeberufe begeistern“, erläutert Johannes Beermann. „Die Schüler bekommen Dienstkleidung mit Namensschildern und werden in ganz kleinen Schritten an die Aufgaben herangeführt, beginnend beim Anklopfen an der Tür bis zur Ansprache des Patienten. Sie sollen erfahren, wie sich die Arbeit anfühlt“, führt der Pflegedirektor des Lüdinghauser Krankenhauses aus. In der Schule sollen Aufgaben wie Essen reichen, Waschung und Kommunikation mit Patienten praktisch geübt werden. Im Krankenhaus selbst sollen die Jugendlichen die Stationen sowie interne Abläufe kennenlernen.

„Wir wollen zunächst klein anfangen, mit vier bis sechs Schülern“, sagt Rainer Leifken mit Blick darauf, dass sich das neue Angebot zunächst einmal etablieren muss. Diesbezüglich ist der Rektor zuversichtlich. Denn: „Bezüglich der Pflege haben wir schon viele positive Rückmeldungen von den Praktikanten im Altenheim bekommen.“ In der Edith-Stein-Schule werde gezielt auf die berufliche Praxis vorbereitet: „Das ist das, was unsere Schüler brauchen“, weiß Leifken aus Erfahrung.

Die für die Ausbildung zum Gesundheitspfleger und zum Krankenpflegehelfer notwendigen Abschlüsse (Mittlere Reife beziehungsweise 10 A) können an der Sendener Hauptschule erlangt werden. Die neue Pflege-AG ergänzt die bereits bestehenden praktischen Berufsorientierungsangebote der Schule. Dazu gehören eine Auto- und eine Fahrradwerkstatt, eine Tischlerwerkstatt, ein Frisiersalon und eine Malerwerkstatt. Im zweiten Halbjahr komme auch noch eine Elektrowerkstatt hinzu, berichtet der Schulleiter.