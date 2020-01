Die Sparkasse Westmünsterland investiert in ihren Standort in Senden. Im Laufe des Jahres soll dieser umgebaut werden; einen genaueren Zeitplan, so Unternehmenssprecher Robert Klein gegenüber den WN, gibt es noch nicht. Im Gemeindeentwicklungsausschuss stellte Filialdirektor Rainer Tenholt die Pläne vor. Ziel ist es, mehr Kapazität für Büros zu gewinnen, da beratungsintensive Tätigkeiten an Bedeutung zunehmen.

Der Eingang wird von der Seite zur Frontseite verlegt, was die verkehrliche Lage am Niesweg verbessert, so die Ausschussmitglieder. Während des Bauens möchte die Sparkasse ihre Tätigkeit in Container verlagern.