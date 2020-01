Nach Hechten und Kugelfischen suchten die Viertklässler am Samstagvormittag im Biologieraum des Joseph-Haydn-Gymnasiums vergeblich – erforscht wurden die Raubfische von den neugierigen Fünftklässlern in spe trotzdem: Im Rahmen des Probeunterrichts am „Tag der offenen Tür“ am JHG lernten unter anderem Viktoria und Maya, es den waschechten Biologen nachzumachen und mithilfe von liebevoll gekneteten Fischmodellen wissenschaftlich fundierte Thesen aufzustellen. Ziel war es, herauszufinden, wie sich die Körperform von Fischen auf deren Geschwindigkeit auswirkt. Den Blick fest auf das Versuchsobjekt gerichtet, stoppte das Forschungsteam schnurstracks die Zeit, sobald der „Kugelfisch“ auf den Fallrohrboden plumpst und war mächtig stolz, als ihre Hypothese sich bestätigte: „Ich wusste es!“, freute sich Viktoria grinsend über ihre erfolgreichen ersten Eindrücke aus dem Unterricht am Sendener Gymnasium, das als MINT-EC-Schule zertifiziert ist.

Für Staunen sorgten neben naturwissenschaftlichen Entdeckungen – aus Kupfermünzen wurden im Chemieraum beispielsweise Goldtaler gezaubert – auch die enorme Bandbreite der außerunterrichtlichen Lernangebote, die von einer „Lego-Roboter-AG“ bis zum Schulsanitätsdienst reicht. Spannende Einblicke bekamen die zukünftigen JHG-Schüler und ihre Eltern außerdem in die vielen verschiedenen Unterrichtsfächer, die Forder- und Förder-Konzepte und den Schulalltag am Sendener Gymnasium.