„Sie werden ein wenig verzaubert“, versprach Herbert Frondziak (Förderverein für Kunst und Kultur Dülmen) zu Beginn des ersten „Jazz-Live“-Konzerts im neuen Jahr im Rathaussaal am Freitag. Er sollte Recht behalten. Als Zauberkünstler erwiesen sich Joscho Stephan (Gitarre) und seine Band: Günter Stephan (Rhythmusgitarre; sein Vater), Volker Kamp (Kontrabass) und Sebastian Reimann (Geige). Direkt mit dem ersten Stück wurde es schwungvoll und mitreißend. Die vier Musiker bewiesen mit ihrem Spiel Fingerfertigkeit und verbreiteten positive Stimmung.

Bereits jetzt waren die etwa 130 Gäste begeistert. Joscho Stephan wusste im Laufe des Abends mit humorigen, charmanten und ironischen Zwischenmoderationen für so manchen Lacher zu sorgen und das Publikum auch hier zu unterhalten. Er merkte gleich zu Beginn an: „Wir freuen uns, endlich wieder zu Gast in der Hochburg des Temperaments, hier in Senden, zu sein.“ Die Musiker sind international viel unterwegs. Auf Festivals von kleinem Publikum bis zu 2000 Personen haben sie unter anderem in Nashville, Moskau und New York gespielt. Insgesamt gastierten sie in Senden zum dritten Mal. Die Darbietungen changierten zwischen Gypsy-Swing-Adaptionen mit Anklängen aus Latin, Klassik und Rock. So schlich der „Rosa Rote Panther“ als Motiv ebenso umher wie eine jazzige Interpretation von Mozarts „Rondo alla Turca“. Immer wieder gab es beeindruckende Soli. Jeder bekam die Gelegenheit, als Instrumentalist zu glänzen. Stephan nahm sich und seine Bandkollegen dabei immer wieder aufs Korn , um nur wenig später ein musikalisches Feuerwerk zu zünden. Das Publikum bedachte dies mit passendem Zwischenapplaus. Ein von den Musikern verehrter Virtuose auf seinem Instrument ist Django Reinhardt, der am letzten Donnerstag 110 Jahre alt geworden wäre. In seinem Geiste spielen sie unterschiedliche Variationen und Eigenkompositionen. Im zweiten Teil führten die Musiker das Publikum von „C´est si bon“, „Sway“ und Weiterem auf eine musikalische Reise. Zum Abschluss des Abends folgte eine Zugabe. Das Publikum bedachte das Spiel mit frenetischem Applaus und mehreren Standing Ovations.