Anders als in China grassiert in Otti-Botti kein Virus, gegen den kein Kraut gewachsen ist. Vielmehr scheinen hier alle mit dem sich jährlich wieder ausbreitenden „Bazillus Karnevalis“ infiziert zu sein. Und diesen Infekt muss man auch nicht bekämpfen: Hier kommt es am Aschermittwoch zu einer Spontanheilung. Doch zuvor herrschte auch Samstagabend beim Eckenfest der Horst in der Gaststätte Lindfeld ausgelassene Fröhlichkeit.

Nach einer Aufwärm-Schunkelrunde und der Begrüßung übernahmen die beiden Conférenciers des Abends, Daniel Dabbelt und Cornelius Halsbenning, das Mikrofon. In bekannt launiger und kurzweiliger Manier führten sie durch das Programm und kündigten gleich zu Beginn „Prinz a. D.“ Dominik Bickeböller an. In seiner gekonnten Büttenrede als „Asi aus dem Kohlenpott“ berichtete er über sein bewegtes Leben.

Dass man zum Tanzen die Füße braucht, ist allseits bekannt. Dass man aber auch nur mit den Füßen eine unterhaltsame Darbietung zeigen kann, bewiesen die „Hörster Dansfüßkes“. Gudrun Blankenburg, Moni Schulz, Frauke Weiten und Bettina Kriegeskotte begeisterten mit ihrem Fußtanz das Publikum.

Dann aber wurde es Zeit für die echten Dansmüskes, der Tanzgarde des Junggesellenvereins. Sie brachten mit ihrem gekonnten Gardetanz den Saal zum Kochen. Ohne eine Zugabe durften sie die Tanzfläche nicht wieder verlassen.

Nach der Tombola, bei der Stefan Halsbenning mit einem Tankgutschein den ersten Preis einheimste, berichtete Sebastian Kugel in der Bütt von seinen Erfahrungen nach dem Zusammentreffen mit einer Fee. Diese hatte ihn in eine Frau verzaubert. Und so konnte er weibliche Erfahrungen sammeln, die er als Mann so niemals erlebt hätte. Dass Frauen und Männer gänzlich unterschiedlich sind, zeigt sich nicht nur im täglichen Umgang miteinander. Besonders deutlich werden diese Unterschiede, wenn man vergleicht, wie sich beide Geschlechter beim Duschen verhalten. Hierüber berichteten in vortrefflicher Weise die beiden „Hörster Häschen“ Carolin Hölscher und Anna Vorspohl.

Mit ihrer Disco-Einlage setzte die „Hörster Hausmannskost“ mit Miriam Giesenkirchen, Raphael Roberg, Nicole Kock, Sandra Rottmann und Ulf Huget schließlich den stimmungsvollen Schlusspunkt des Programms.