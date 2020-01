Modetrends mit Lachsack und „Solo zu dritt“

Gut gefüllt war der Saal der Gaststätte Kallwey, als Conférencier „Elvis“ Janning am Samstagabend die bunt kostümierten Gäste zum Eckenfest der Neustraße begrüßte. Den Auftakt des Programms machten die Trullatrinen, die das Publikum mit ihrem schwungvollen Tanz so begeisterten, dass eine Zugabe gefordert wurde. Diesem Wunsch kamen die Damen in mit vielen LEDs beleuchteten Kostümen gerne nach.

Die neusten Modetrends präsentierten die „Sudendorp-Ladys“. Modelle wie der Lachsack, der Saufsack oder der Schlafsack fanden bei den Zuschauern großen Anklang. Anschließend suchte sich Conférencier „Elvis“ eine Losfee, um zwei Eintrittskarten für ein Spiel des SC Preußen Münster, die DJ Daniel gespendet hatte, zu verlosen. Thea Lindfeld und „Uli“ aus Dortmund dürfen sich auf den Stadionbesuch freuen.

Nach einer Schunkelrunde trug Andreas Roerig vor, was sich vor und bei der Schöpfung des Manns zugetragen hat und warum es viele Parallelen zwischen dem Leben eines Mannes und dem Leben von Esel, Hund und Affe gibt. Danach traten die jüngsten der Neustraße, die „New Street Dancer“, auf. Mit einer abwechslungsreichen Tanzdarbietung zu „Bruttosozialprodukt“, „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ und „Sing Halleluja“ begeisterten sie das Publikum. Erst nach einer Zugabe zu „YMCA“ durften sie die Bühne verlassen.

Mit professionellem tänzerischem Können begeisterten wieder die „Dansmüskes“. Die sechste Generation unter der Leitung von Astrid Overbeck und Andrea Volle zeigte ihr ganzes Können. Etwas ruhiger wurde es dann während der Therapiestunde der Wochentage, in der der „Samstag“ sich zu seinem Alkoholproblem bekannte, der „Donnerstag“ mit dem „Dienstag“ tauschen wollte und sich alle einig waren, dass keiner den „Montag“ leiden kann.

Philipp Beckhove begeisterte das Publikum mit seinem „Solo zu dritt“: Mit Hilfe einer geschickten Konstruktion rockte er gemeinsam mit zwei Puppen die Bühne.

Nachdem Conférencier „Elvis“ das Kohlenpottlied und das Lied von der alten Frau Schmitz zum Besten gegeben hatte, endete das Programm mit dem Neustraßenlied. Damit endete aber noch nicht der Abend. Denn die Tanzfläche war noch bis spät in die Nacht gut gefüllt und die gute Stimmung lockte auch das Prinzenpaar Dirk I. und Christina I. der Karnevalsecke Hottenheide in die Gaststätte Kallwey, um dort das Tanzbein zu schwingen.