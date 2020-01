Gekonnte Narretei ist eine Wissenschaft für sich. Und so feierten die Broholter ihr Eckenfest im voll besetzten Saal Vollmer unter der Leitung des Conférenciers „Professor“ ( Andreas ) Wichmann. Erste Akteure waren traditionell die Dansmüskes. Eine Kombination der fünften und sechsten Generationen sorgten für einen gelungen Auftakt. Trainiert werden die Mädels von Astrid Overbeck und Andrea Bülskämper. Ihnen folgte Alexander Faulbaum. In seiner Bütt befasste er sich auf amüsante Weise mit den Problemen zwischen Rauchern und Nichtrauchern.

Anschließend wurde es offiziell: Die Broholter verabschiedeten Helmut Weitkamp , der 30 Jahre beim Eckenfest als Conférencier tätig war, mit allen Ehren. Weitkamp konnte sogar mit seinem eigenen Fanclub aufwarten: Die Tivolis waren genauso kostümiert, wie der Conférencier bei seinen früheren Auftritten. Florian Kolbe und Andreas Wichmann würdigten Weitkamps Verdienste und überreichten ihm ein goldenes Mikro mit der Aufschrift Ehrenconférencier Broholt. „Helmut war über lange Zeit das Gesicht unseres Eckenfestes und hat sie souverän und mit vollem Einsatz moderiert“, lobte Kolbe das Engagement.

Weiter ging es mit den Trullatrinen, die von Verena und Susanne Kock trainiert werden. Verkleidet mit bunten und leuchtenden Kostümen brachten sie Schwung in den Saal Vollmer. Danach folgte eine neue Truppe, die erstmals auf dem Eckenfest aufgetreten ist: Bicke & Co. Dominik Bickeböller, Daniel Reicks, Steffen Weitkamp und Michael Kamlage begeisterten das Publikum in dem sie den Jecken den Unterschied zwischen Frauen und Männern beim Duschen zeigten.

Mit Kakerlaken-Handpuppen, die sich mit dem „Ottmarsbocholter Karnevalsvirus“ infiziert hatten, und Kölschen Karnevalslieder sangen, brachten die Tivolis den Saal zum Singen und Lachen.

Letzter Programmpunkt war der „Flamingo Express“. Die in rosa verkleideten Musiker sind schon seit über zehn Jahren dabei. Mit umgedichteten Texten zu Rockmusik von Kiss, Bon Jovi und den Toten Hosen begeisterten Hannah Trapp (Gesang), René Klaas und Jörg Hillmoth (Gitarren), Jens Ignatzy (Bass) und Florian Kolbe (Schlagezug). Nach dem Programm wurde bis tief in die Nacht gefeiert.