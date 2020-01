Eine Reise quer durch unterschiedliche Musikstile

Eine vielfältige Reise quer durch diverse Musikstile bot sich den Gästen am Samstag beim alljährlichen Sänger-Familienfest im Gasthaus Temme in Bösensell. Das abwechslungsreiche Programm, das sowohl mit Klassikern als auch mit schwungvollen Stücken überzeugen konnte, sorgte für beste Laune und eine freundliche Atmosphäre. Beginnend mit einer reichhaltigen Kuchentafel am Nachmittag eröffnete das Ensemble „Rosewood & Rhythm“ den musikalischen Teil der Veranstaltung und sorgte direkt zu Beginn nicht nur bei den zahlreichen Gästen für Staunen. Auch der erste Vorsitzende, Günter Kolöchter , zeigte sich sichtlich erstaunt über die musikalischen Fähigkeiten der Gruppe. „Das ist eine ganz hervorragende Form der Unterhaltung und wir sind stolz, zu unserem 170 jährigen Jubiläum so etwas Besonderes präsentieren zu können“, betonte Kolöchter. So konnten vor allem der Einsatz teils exotischer Instrumente, beispielsweise einer Marimba, und die vielfältige Songauswahl überzeugen.

Foto: juw

Doch auch der MGV Cäcilia selbst glänzte mit seinen gekonnten und humorvollen Darbietungen. Unter der Leitung von Johannes Krabbe und der Begleitung am Klavier durch Matthias Brüggemann setzte sich die Musikalische Reise fort. So stellten sich durch manche Lieder, beispielsweise „Freude am Leben“ oder „Lebe deinen Traum“, auch einige mutmachende Botschaften heraus. Trotz der freundlichen Atmosphäre und der Begeisterung der Gäste für die gebotene Musik kam natürlich auch die Tradition nicht zu kurz: Der Verein ehrte Matthias Brüggemann für die 40 jährige- und Walter Plöger für die 50-jährige Mitgliedschaft. Kolöchter resümierte: „Es ist eine Freude, euch so lange dabei zu haben und gemeinsam der Leidenschaft zur Musik nachzugehen.“ Nach der alljährlichen Tombola Verlosung, der Darbietungen der MGV Orgelsänger und eines kurzen, aber amüsanten Sketches endete das Programm; die ausgelassene Stimmung und die freundliche Atmosphäre hielten jedoch noch über den restlichen Abend an. Kolöchter zeigte sich im Namen des Chors sichtlich erfreut über die positive Resonanz und die zahlreichen Besu-cher. „Es ist sehr schön, dass wir dieses Jahr wieder so gut besucht sind“. Und so endete das diesjährige Sänger-Familienfest, wie es begann; mit einer besonderen Mischung aus verschiedenen Musikstilen und gekonnten Darbietungen, diesmal gesanglich unterstützt von den Gästen. Was bleibt, ist die Vorfreude auf das nächste Mal.