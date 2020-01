„Kein Grund, sich zu verstecken“

„Wenn ich das schon sehe. Da demonstrieren Umweltverbände in Berlin – und hinterlassen am Ende 50 Tonnen Müll“, stellte Marc Füstmann am Montagabend fest. „Als aber die Bauern in Berlin demonstriert haben, blieb nachher kein Gramm liegen. Das sagt doch vieles aus“: Klare Worten fand der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes auf der Generalversammlung der Sendener Landwirte. „Natürlich ist es einfacher, mit dem Finger auf die Bauern zu zeigen und die für alles an den Pranger zu stellen, anstatt erst mal sein eigenes Handeln zu hinterfragen“.

Die Landwirtschaft speziell in Senden habe nach Füstmanns Einschätzung „keinen Grund, sich zu verstecken“, wobei er insbesondere mit der „guten Gewässerqualität“ argumentierte. „Wir sind hier im grünen Bereich. Und wir strengen uns an, dass das auch so bleibt“. Dabei bezog er sich auf Aussagen der Geschäftsführerin der Landwirtschaftskammer in Coesfeld, Marianne Lammers , auf der Versammlung, wonach die Grundwasserkörper in diesem Bereich keinerlei Auffälligkeiten aufwiesen. Auch das aus der Stever gewonnene Trinkwasser sei bei einem aktuellen Nitratgehalt von 14 Milligramm pro Liter „tadellos“, weil es weit unter dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter liege.

„Vorbildlich“, so Lammers, verhielten sich die Landwirte auch dadurch, dass sie ihre Felder über Winter nicht kahl liegen ließen, sondern etwa mit Senf begrünten. „Sie brauchen Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen“. Detailliertere Informationen für die Landwirte zum Gewässerschutz soll es noch auf einer besonderen Info-Veranstaltung am 4. Februar (Dienstag) um 18 Uhr bei Niemeyers geben.

„Gänse und Enten haben in Senden eine Population angenommen, das ist nicht mehr feierlich“. Das gab der Landwirt Franz-Josef Lintel-Höping vor dem Hintergrund zu bedenken, dass die „mit all ihren Hinterlassenschaften beileibe keinen Sicherheitsabstand zu den Gewässern einhalten wie wir“. Das sei doch genauso wenig mit dem Umweltschutz zu vereinbaren wie die Tatsache, dass Hauseigentümer innerorts noch Ende November – also zu Winterbeginn – ihren Rasen düngen, wie er es selbst beobachtet habe. „Uns ist zu dieser Zeit jegliche Düngung verboten“. Des Weiteren regte Lintel-Höping an, dass die drei Landwirtschaftlichen Ortsverbände Senden, Bösensell und Ottmarsbocholt künftig ihre Generalversammlungen zusammenlegen könnten im Interesse des haupt- und ehrenamtlichen Personals, einschließlich des Bürgermeisters, „damit die weniger oft los müssen“.

Im Juni plant der Ortsverband eine Familien-Fahrradtour mit Besichtigung des Viehhandels Venneker. Zum Abschluss gab Füstmann den Anwesenden noch einen Ratschlag mit auf den Weg. „Nutzt manchmal Eure Schwächen und macht daraus eine Stärke. So eine Herausforderung kann auch ein Neuanfang sein“.